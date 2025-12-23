「亞洲第一美胸」楊思敏苦等不到名份！情斷24年經紀人男友 在日生活現況曝光

楊思敏有「最美潘金蓮」封號。翻攝微博

49歲的日籍女星楊思敏（小林麻美）曾以《新金瓶梅》受封「最美潘金蓮」，並有「亞洲第一美胸」封號，已淡出演藝圈19年，根據《鏡週刊》報導，10月傳出她與交往24年的呂仁智（阿魯米）分手，主要是因對方遲遲不給她名份，讓她心灰意冷。

報導指出，交往期間阿魯米對楊思敏相當寵愛，豪擲1200萬元在淡水買下豪宅，並砸500萬元裝潢，為了讓楊思敏在台也能有家鄉的感覺，還特別從日本空運衛浴設備。

楊思敏曾有亞洲第一美胸封號。翻攝微博

楊思敏曾罹患乳癌 退圈後洗盡鉛華過恬淡生活

兩人在感情、事業都緊緊綁在一起，但10月時阿魯米坦言兩人已在今年分手，主要是因疫情關係，兩人聚少離多，楊思敏想定居東京照顧母親，而阿魯米忙於東莞與台灣事業，已3、4年沒見面，難以維繫感情。

廣告 廣告

但楊思敏身旁有人透露，楊思敏心冷原因，是男方遲遲不給名份，她奉獻20多年青春，又曾歷經治療乳癌，已洗盡鉛華，只想在東京與母親過著恬淡生活。楊思敏淡出演藝圈後，潛心研究天然香皂與手工香水，並開班教導女性如何透過氣味紓壓，深受日本貴婦與白領階級歡迎。



回到原文

更多鏡報報導

人氣慘輸李多慧！林襄爆收入銳減百萬 為這2原因驚傳遭經紀人「冷凍」

趙露思剛解決合約糾紛 驚傳「禮服遭潑墨」緊急穿舊款！親回真實狀況：有bug

福原愛斷開江宏傑4年！震撼宣布與「他」再婚懷孕 挺巨肚還原「出軌」時間軸