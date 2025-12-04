亞洲第一脊髓電刺激術 花蓮慈院助癱瘓光速重生

花蓮慈院是臺灣最早以脊髓電刺激治療脊髓損傷病友的醫療機構擁有全國第一、亞洲唯一的四大核心技術，4日於南港台灣醫療科技展舉辦醫療成果發表會。左起何宗融副院長、林欣榮院長、物理治療師吳明勇、曾洺哲、神經外科部蔡昇宗主任、個案管理師佘紋慈。

就讀慈濟大學護理系的曾洺哲，在畢業前夕遭遇橫禍，一輛突然迴轉的車讓洺哲閃避不及撞上，送醫途中下肢即失去知覺。經過花蓮慈濟醫院中西醫合療、脊椎電刺激術治療並積極復健，洺哲於4日在台灣醫療科技展「癱瘓。光速重生」醫療成果發表會上，親自展現他從下身癱瘓到成功站起、拳擊、投球，醫病合作「把以為不可能化為可能」的醫療奇蹟，

洺哲4日於台灣醫療科技展上自行由輪椅站起，展現一路以來花蓮慈濟醫院醫療團隊與他共同努力的奇蹟成果。

高大而喜歡運動的曾洺哲，曾經是籃球健將，但就在就讀護理系即將畢業前半年遭遇車禍，受傷後雖意識保持清醒，但被抬上救護車時，腿部已完全失去知覺。到院後馬上由骨科部吳文田主任緊急開刀，為他清除血塊及骨頭碎片避免神經長時間壓迫更加受損。銘哲是第12胸椎、第1腰椎骨折，屬於最嚴重的脊椎損傷。

術後洺哲後轉往脊髓損傷神經中心，由神經外科部蔡昇宗主任接手。洺哲記得自己還在插管時，中西醫合療就已經搶在黃金治療期介入，在病床上中醫部針灸科林郁甯主任及團隊就開始會診進行針灸，物理治療師吳明勇帶領他做有助神經恢復的各項復健。

剛受傷不久的洺哲，下半身軟弱無力，只能靠機器吊起雙腳協助復健。

傷後洺哲也同時接受幹細胞再生療法以及高壓氧，並持續中醫針灸等多元治療方式，原本下肢沒有知覺無法出力的洺哲，經過咬牙認真復健，受傷半年後已經恢復到仍需以輪椅代步，但也可以拐杖撐起自己慢慢移動。

醫病討論後，蔡昇宗主任為他植入暫時性的脊髓電刺激，加強刺激肌肉收縮，結果一植入洺哲就有明顯的感覺，彷彿能力又再度升級。加上每天都到醫院報到咬牙復健下，洺哲拋開脊損病友有百分之九十需要終生坐輪椅的宿命，從下半身無知覺，到現在不但有力氣自己站立起來，還能不靠輔具獨立行走一段距離。

經過中西醫合療、細胞療法以及脊損電刺激術的治療，洺哲進一步展現放開拐杖自行站立，和治療師吳明勇以拳擊互動。

神經外科部主任蔡昇宗說，脊損傷友除了因神經受傷而癱瘓、肌肉無力外，在膀胱和排便等都會受到影響。脊髓電刺激術在國外已有使用在其他領域的案例，但對於脊髓病友的預後，很多醫療機構都認為再怎麼治療，「大概就是這樣了」，因此並未積極發展這項技術。花蓮慈院神經團隊不願放棄，首開先例為有需要的脊髓損傷病友施行硬脊膜外脊髓電刺激術，當原本受損的神經被刺激喚醒或修復，就能讓病友從坐到站，從站到走的能力都顯著提升，這些成效也反映在降低醫療成本，病友的生活品質和進步幅度都顯著提高。

12月4日洺哲在蔡昇宗主任和復健師吳明勇與陪伴下，拄著拐杖自行走上臺，並放開拐杖站立，自行行走，並展現他最新的拳擊復健，最後拿起心愛的籃球投球命中目標，洺哲將這突破性的進步成果，獻給兩年來醫療團隊的不離不棄積極治療，以及努力復健迎向重生，「走到這一步的自己」。

洺哲靠自身站立展現下半身的力量，更展現他熱愛的籃球再次投球進籃。

洺哲感恩有中西醫合療以及復健團隊的幫助，讓他真的可以光速從癱瘓到行走，洺哲現也擔任傷友的輔導老師，以自身經驗鼓勵他們。他也立志要盡快復原，早日補完護理系學分，重新拿到擔任護理師的門票。

林欣榮院長以及何宗融副院長親自見證「精準中西醫合療」的成果。林欣榮院長表示，花蓮慈院是全世界唯一可以結合細胞療法、中西醫精準治療脊髓損傷的醫院，從洺哲的故事可以看到生命中病苦最苦，但在醫病互信合作下，展現醫療的奇蹟，洺哲努力走出病苦，也從生命走入生命，自己站起來並幫助其他受苦的人。

花蓮慈院從2019年首開先例，成為台灣最早以脊髓電刺激治療脊髓損傷病友的醫療機構，至2025年8月為止，施行植入暫時型和永久型的病人總共33例，臨床服務量全國第一、治療執行率100%。而花蓮慈院的脊髓電刺激團隊累積經驗技術成熟不斷提升，擁有全國第一、亞洲唯一的四大核心技術，包括以病人為中心的照護與創新、建構完整臨床流程、個人化電刺激參數調控與個人化復健整合計畫、以及持續建構脊髓損傷資料庫，發展精準醫療與人工智慧在神經調控復健領域的應用；均是醫療團隊共同努力的成果。

撰文／吳宛霖；攝影／游濬紘