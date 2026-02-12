亞洲第3座氦氣球啟用！300公尺高空一覽九九峰美景 乘坐方式一次看

許淑華昨日和立法院副院長江啟臣、縣籍立委等人為九九峰氦氣球樂園揭幕，並成為首批搭乘乘客。翻攝自許淑華臉書



籌備多年、耗資超過5億元興建的「九九峰氦氣球樂園」，昨日（2/11）正式啟動試營運，這座亞洲第三、能帶遊客緩緩升至300公尺高的巨型氦氣球，讓乘坐者能夠在高空一覽九九峰獨特的鋸齒狀連峰美景。南投縣長許淑華表示，希望透過這項全台首創的新穎體驗，結合南投燈會，讓民眾能夠在春節期間感受不一樣的南投魅力。

九九峰氦氣球樂園位於草屯鎮平林里的九九峰山腰，從前南投縣長林明溱任內開始規劃、動工，由南投縣政府以OT方式開發營運，園區以「生態保育、環境共融、永續發展」為核心理念，結合九九峰地區特殊山勢與自然景觀，並依地形條件規劃生活區、試膽區、體驗區及探索區，提供民眾兼具休閒、教育與自然體驗功能的優質遊憩空間。OT廠商指出，園區內的氦氣球是繼韓國首爾、日本大阪後的第三座，最高可飛至300公尺高度，能夠一覽九九峰美景。

根據南投縣政府規劃，樂園每日預計可容納2千人入園，試營運前三天（2/11至2/13）特別保留給南投縣民及草屯鎮民搶先體驗，據悉開放預約瞬間即告秒殺，人氣相當旺。許淑華昨日特別邀請立法院副院長江啟臣、立委馬文君、游顥與草屯鎮長簡賜勝等人一同為園區揭幕，成為首批體驗搭乘的乘客。

九九峰氦氣球2月17日（農曆大年初一）至3月8日，開放一般民眾採全線上預約制購票入園，園區入園門票價格為成人票99元、氦氣球搭乘體驗價格為成人票699元、孩童票399元，上下午各開放600人預約搭乘，園區總量管制2000人，呼籲若沒有線上預約成功的民眾，就不要到現場碰運氣。

為了確保在高空中絕對安全，縣府也開出嚴格搭乘禁令，在身體狀況部分，孕期達 24 週（含）以上者，或是患有心血管疾病、恐高症、癲癇、重大心理疾病、易暈眩及影響平衡疾病的旅客皆不得搭乘。此外，基於安全考量，3 歲（含）以下幼童亦不建議上機。

此外，為防止物品意外掉落造成地面人員損傷，除了手機以外，包括單眼相機、運動相機、三腳架、自拍棒甚至空拍機，一律禁止帶入籃艙。縣府特別提醒，飛行過程中嚴禁攀爬或搖晃籃艙，更禁止將手或物品伸出防護網外。

