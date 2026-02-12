亞洲第3座氦氣球啟用！300公尺高空一覽九九峰美景 乘坐方式一次看
籌備多年、耗資超過5億元興建的「九九峰氦氣球樂園」，昨日（2/11）正式啟動試營運，這座亞洲第三、能帶遊客緩緩升至300公尺高的巨型氦氣球，讓乘坐者能夠在高空一覽九九峰獨特的鋸齒狀連峰美景。南投縣長許淑華表示，希望透過這項全台首創的新穎體驗，結合南投燈會，讓民眾能夠在春節期間感受不一樣的南投魅力。
九九峰氦氣球樂園位於草屯鎮平林里的九九峰山腰，從前南投縣長林明溱任內開始規劃、動工，由南投縣政府以OT方式開發營運，園區以「生態保育、環境共融、永續發展」為核心理念，結合九九峰地區特殊山勢與自然景觀，並依地形條件規劃生活區、試膽區、體驗區及探索區，提供民眾兼具休閒、教育與自然體驗功能的優質遊憩空間。OT廠商指出，園區內的氦氣球是繼韓國首爾、日本大阪後的第三座，最高可飛至300公尺高度，能夠一覽九九峰美景。
根據南投縣政府規劃，樂園每日預計可容納2千人入園，試營運前三天（2/11至2/13）特別保留給南投縣民及草屯鎮民搶先體驗，據悉開放預約瞬間即告秒殺，人氣相當旺。許淑華昨日特別邀請立法院副院長江啟臣、立委馬文君、游顥與草屯鎮長簡賜勝等人一同為園區揭幕，成為首批體驗搭乘的乘客。
九九峰氦氣球2月17日（農曆大年初一）至3月8日，開放一般民眾採全線上預約制購票入園，園區入園門票價格為成人票99元、氦氣球搭乘體驗價格為成人票699元、孩童票399元，上下午各開放600人預約搭乘，園區總量管制2000人，呼籲若沒有線上預約成功的民眾，就不要到現場碰運氣。
為了確保在高空中絕對安全，縣府也開出嚴格搭乘禁令，在身體狀況部分，孕期達 24 週（含）以上者，或是患有心血管疾病、恐高症、癲癇、重大心理疾病、易暈眩及影響平衡疾病的旅客皆不得搭乘。此外，基於安全考量，3 歲（含）以下幼童亦不建議上機。
此外，為防止物品意外掉落造成地面人員損傷，除了手機以外，包括單眼相機、運動相機、三腳架、自拍棒甚至空拍機，一律禁止帶入籃艙。縣府特別提醒，飛行過程中嚴禁攀爬或搖晃籃艙，更禁止將手或物品伸出防護網外。
更多太報報導
病患家屬領錢繳醫藥費…行員竟回「當遺產」！合作金庫挨轟「冷血」回應了
打瘦瘦針注意！台灣21例疑不良通報 英國警告：有嚴重急性胰臟炎風險
馬斯克捲淫魔案！ 不認傳訊「何時去蘿莉島鬆一下」 女兒打臉：曾一起登島
其他人也在看
江啟臣喊「中投一家親」台中南投強強聯手 許淑華這樣回應
南投縣政府以OT促參方式營運的「九九峰氦氣球樂園」，今（11）日舉辦啟用典禮及試營運，南投縣長許淑華、立法院副院長江啟臣、立委馬文君、游顥等人一起升空168公尺體驗。江啟臣致詞時強調「中投一家親」，許
新年送暖不停歇南投榮服處攜手玉靈功德會致贈愛心年菜
農曆新年將至，為讓清寒榮民眷感受年節溫暖，南投縣榮民服務處攜手埔里慈善團體「玉靈功德會」，舉辦年菜捐贈活動，致贈愛心年菜給縣內獨居、雙老及弱勢榮民眷家庭。捐贈儀式由玉靈功德會理事長羅月燕親自主持，南投縣榮服處處長李毓錫代表受贈，並率領服務團隊將年菜親送到府，讓長輩們在寒冬中感受到社會的溫情與關懷。玉靈功德會是由南投縣埔里「聖賢太子宮」信眾發起成立的慈善團體，秉持哪吒三太子濟世精神，持續關懷弱勢族群。羅月燕理事長表示，榮民過去為國家奉獻青春歲月，退伍後部分長輩面臨獨居與生活困境，期盼透過年菜捐贈，讓榮民眷在佳節前夕也能圍爐感受團圓氣氛，並拋磚引玉，號召更多社會資源投入公益，讓愛心持續傳遞。李毓錫處長感謝玉靈功德會長期對榮民眷的支持與付出，強調此次活動不僅提供實質物資協助，更 ...
強化緊急應變能力 縣府辦理2026南投燈會安全維護演習
（觀傳媒中彰投新聞）【記者石振賢／南投報導】為增進並檢測「2026南投燈會」活動期間緊急應變維安能力，南投縣政 […]
金馬同行生活安心 南投縣府籲來臺工作外國人遵守生活及交通安全規範
【記者 謝雅情／南投 報導】農曆春節將至，南投縣政府為確保縣內生活秩序與公共安全，製作「金馬同行，生活安心」宣
春節前夕拜會縣府南投縣榮服處深化在地榮民眷照顧
▲南投縣榮服處李毓錫處長(左)拜會南投縣許淑華縣長(右)。（圖／南投榮服處提供） （觀傳媒中彰投新聞）【記者石 […]
春節亮點 九九峰氦氣球樂園啟用
全台首座高空氦氣球樂園「九九峰氦氣球樂園」十一日啟用試營運！南投縣長許淑華、立法院副院長江啟臣等貴賓搭乘，直呼「超浪漫、超幸福」！這座由縣府打造、榮獲公共工程金質獎與建築園冶獎肯定的景點，將成為春節期間熱門打卡新地標。南投氦氣球未升空，搶先轟動！縣府於十一日上午在九九峰舉辦九九峰氦氣球樂園工程啟用典禮暨試營運活動，位於草屯鎮平林里的氦氣球園區，引進法國Aerophile頂級氦氣球，讓遊客可以在穩定、安全的條件下，輕鬆升空。許淑華縣長分享搭乘心得表示，「超享受！未來還會推出夜間飛行，看南投夜景一定更美。」她也邀請大家春節期間來南投，一次玩遍氦氣球、南投燈會，還可以到台14線等地賞花、泡溫泉，南投走春，今年絕對不一樣。江啟臣表示，搭上氦氣球，「真的很漂亮、很浪漫！亞洲少數幾座 ...
AI已經能做出GB版《寶可夢》？1小時生成仿作曝光，引爆版權爭議
AI 進化到能做出能玩的《寶可夢》了？社群上近日出現一段引發討論的影片，一名網友 Chris 貼出一款「看起來可實際遊玩」的《寶可夢》仿作，內容包含主角在城鎮自由移動、與 NPC 對話、進商店購買道具，以及到「寶可夢中心」回復體力等流程，連開場「御三家」選擇（妙蛙種子／小火龍／傑尼龜）與回合制戰鬥（小火龍對小拉達）都有。整體雖然美術相當簡化，也沒有音樂，但在介面、互動與部分音效等要素齊全，因此迅速引發關注。
年年有「魚」！現撈白鯧破千元 民眾省錢改買冷凍
台北市 / 綜合報導 快過年了，很多人都會到市場辦年貨，貨比三家的同時，比外觀也比價格，其中白鯧象徵家運昌隆，所以詢問度很高，但業者觀察，今年很多人買的都是冷凍白鯧，原來以500到600克現撈的白鯧來說，要價就要1000元；至於冷凍的白鯧，相同重量，大約800元就能買回家。 魚販認真叫賣，還有滿滿民眾採買食材辦年獲，基隆崁仔頂魚市海產多元，隨著越接近過年，人潮越來越多，民眾說：「很漂亮。」逢年過節應景的白鯧，因為象徵昌盛昌隆，加上年年有餘，詢問度很高，而民眾也精打細算，不只比外觀還要比價格，民眾VS.記者說：「(白鯧)好便宜喔(怎麼說)就盛產啦，(現撈的還是)沒有啦，冷凍的我買冷凍的。」魚市業者說：「大環境不好吧，大家都買的很少，白鯧今年很弱，買氣很差，很差很差，現在有降了啊，現在越接近過年越降了，對。」業者透露，往年民眾講求新鮮，大多喜歡買現撈的，但今年考量荷包，反而冷凍白鯧銷量看俏。根據漁產品批發交易行情顯示，今(12)日現撈白鯧每公斤要價571.9元，相較冷凍白鯧每公斤416.7元，一公斤就差了155.2元，價格貴了37.2%，在市場內，700到800克的現撈白鯧，甚至標到1400元，(魚)，而目前跟去年除夕前同期相比，現撈白鯧每公斤從523元漲到555.4元，漲幅6.2%，冷凍白鯧，則從564.1元跌到457元，跌幅19%。不只價格，連過年規劃也影響買氣，崁仔頂魚行聯誼會會長彭瑞祺說：「今年的買氣到這一兩天才回溫，公務人員跟我們都連續休假9天，大家都出國去玩比較多所以買氣會差一點。」過年討吉利，從食材下手，希望昌旺好運吃下肚，現撈或冷凍魚貨各有擁護者，但目標都一樣，期盼年年有餘。 原始連結
備戰春節.情人節商機! 台北花市到除夕午前108hrs不打烊
生活中心／綜合報導這週除了要迎接春節假期，週末也是西洋情人節，台北花市從今天凌晨，24小時不打烊，一直到除夕中午。今天開始第一天，人潮湧入。不過攤商表示今年花量高，價錢波動不大，反倒是玫瑰花因為需求量大，已經漲三成左右。
全台首座氦氣球樂園! 俯瞰高空美景成南投新景點
中部中心/張家維 南投報導南投縣九九峰氦氣球樂園，在11日正式試營運，是全台唯一，全亞洲唯3的氦氣球主題樂園，氦氣球在風速穩定的情況下，最多可以搭乘30人，最高升到300公尺高空，從高空俯瞰九九峰周邊的山巒美景。
浪漫收假「愛」相隨健康篩檢更安心！南投「愛自己愛篩檢」宣導
【記者 謝雅情／南投 報導】為鼓勵民眾主動關心自身健康狀況，南投縣政府衛生局將於115年2月22日(星期日)及
許淑華挺江說熱議 江啟臣感謝：台中是門戶 南投是明珠
藍營台中市長之爭白熱化，立法院副院長江啟臣昨與南投縣長許淑華合體，許也稱「若江啟臣有機會入主中市府」等語，引發挺江說。對此，江啟臣12日表示，感謝許的鼓勵，直言「台中是門戶，南投是明珠」，中投不管是在觀光、旅遊、生活圈等上，都是最佳的組合，甚至未來中彰投一起在治理合作上整合強強聯手。
師培課程修正遭質疑專業縮水 教育部：因應AI等新趨勢教學需求
為因應新時代所需教師，教育部研議修正「大學設立師資培育中心辦法」，外界卻產生「降低門檻」、「專業縮水」等質疑，教育部今天說明，依據最新師資職前教育課程基準進行課程架構統整與合理配置，並非降低核心專業能力要求。師資培育制度攸關教育品質與學生受教權益，相關政策討論應建立在完整制度內容與事實基礎上，以共同
邀江啟臣一同搭氦氣球「高升」 許淑華認同中投一家親
CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／南投報導 國民黨備戰2026，台中市長人選仍懸而未定，爭取提名的立法院副院長江啟臣今（11）日出席南投縣九九峰氦氣球樂園啟用典禮，不僅與南投縣長許淑華先後喊出「中投一家親」，兩人更一同搭乘氦氣球「高升」。許淑華也期許，若未來江啟臣能主政台中市，相信台中、南投會有更密切的合作。 2026台中市長選舉，國民黨則陷入立委楊瓊瓔、江啟...
10大肇事熱點虛擬實境搭配VR體驗 基隆監理站考照民眾超有感
基隆監理站與慈濟大學產學合作，將新興科技導入交通安全教育，把113年機車交通事故10大肇事熱點肇因、單行道及大型車多等要...
李四川代表國民黨參選新北市長 侯友宜、新北藍營議員齊力相挺
CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導 台北市副市長李四川昨（11）日於輝達（NVIDIA）台灣總部簽約進駐北士科後，正式宣布將代表國民黨投入新北市長選戰，引發各界高度關注。李四川表示，預計在2月底卸下現職，3月重返新北市爭取提名，並強調一旦做出決定就會盡力做到最好；李的宣示也讓藍營一片叫好。 國民黨前主席朱立倫指出，李四川具備厚實的實戰經驗，能迅速銜接市...
地標落漆！三角湧大橋髒亂不堪 吳昇翰呼籲市府整頓
（記者陳志仁／新北報導）曾被新北市長侯友宜稱為「三峽新地標」的三角湧大橋，耗資7.65億元興建，2015年底完 […]
李四川投入新北選戰 盧秀燕：一定一馬當先
台北市副市長李四川昨宣布請辭副市長，將全心投入新北市長選戰，台中市長盧秀燕12日受訪指出，對新北而言，李四川是超級馬力，相信一定能夠一馬當先。
"綠黃紅5燈"掌握搭車時間! 高鐵推自由座等候燈號
生活中心／綜合報導過年倒數，台灣高鐵的春節疏運，今年多了不一樣的限定新措施，透過公共服務的精神，跟Line合作推「自由座等候時間」新服務。春節期間，搭自由座不想人擠人，可以事先透過手機，查詢各車站的自由座預估人潮，三種顏色燈號，讓旅客可以避開尖峰人潮，節省排隊等候時間。列車進站旅客魚貫上車，這樣從從容容多好，今年過年，就要這樣出門搭車，台灣高鐵要讓遊子們輕鬆回家，新推「自由座等候時間燈號預估」，不用煩惱還要等多久？只要拿出手機滑一滑，隨時掌握。高鐵營業處副總陳信雄：「除了可以節省等候時間以外，我們更期望能夠達成，能夠來均衡，尖離峰需求的差異效果，我們也非常感謝LINE的公司，可以本著公共服務，創新合作的精神跟高鐵合作。」高鐵跟LINE合作，新推「自由座等候時間燈號預估」。（圖／民視新聞）春節疏運從2月13日至2月23日，期間限定新服務，從高鐵網站、手機APP，都能找到「自由座等候時間」，今年還首次跟LINE合作以公共服務為出發點，點到LINETODAY、按生活、往下滑，就有最新候車資訊，綠、黃、紅、還有5個人型，代表自由座排隊人潮的預估等候時間，依照自由座旅客抵達車站到上車，每20分鐘為一級，一個小綠人大約20分鐘內能上車，很順暢；兩個黃燈20至40分鐘；三個黃燈可能要等一小時；如果紅燈出現，就代表可能要等一小時以上，能先避開時段。結合近20年運輸經驗+大數據+AI預測，做出自由座人潮動態預估。（圖／民視新聞）高鐵站務部資深經理顏宏穎：「是根據高鐵過去近20年，累積的輸運經驗，以及大數據資料，再結合我們的AI預測，同時我們也會把當日的預售狀況，所做出的動態預估，我們希望藉由這樣更直覺的方式，讓旅客在抵達車站之前，就可以即時掌握。」高鐵公司均化自由座人潮，端新招，從Line、手機APP、企業網站三管齊下，讓旅客沒買到對號座也不擔心，車站的自由座人潮要等多久，30秒內預估告訴你，也能利用綠燈時段，避開尖峰，節省等候時間，開心返鄉過好年。原文出處：「綠黃紅5燈」掌握搭車時間 高鐵推自由座等候燈號 更多民視新聞報導出包！馬可先生台南工廠查獲「十公斤逾期麵包粉」 挨罰6萬台灣人過年出國首選曝光！「1城市」訂票率翻6倍春節遊故宮看花海！青青食尚花園宴享美味與折扣優惠！
春節國道初三、初四湧車潮 國5北向估塞到凌晨
（中央社記者黃巧雯台北12日電）春節連假將至，國道將湧入返鄉或旅遊車潮，交通部高速公路局今天表示，預估國5北向宜蘭路段初三、初四上午9時、10時開始壅塞，持續至隔日凌晨，呼籲北返用路人儘量提早出發。