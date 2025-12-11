亞洲第4座迪士尼樂園要來了？泰副總理拋震撼彈 規模有望超越上海

亞洲第4座迪士尼樂園有望在泰國登場？（pexels提供）

繼日本東京、中國香港、中國上海之後，亞洲第4座迪士尼樂園有望在泰國登場？

綜合泰媒報導，泰國副總理兼交通部長皮帕特（Pipat Ratchakitprakarn）昨（10日）拋出震撼彈，證實泰國政府正指示東部經濟走廊政策辦公室（EEC），加速研究引進國際級主題樂園的計畫，並將迪士尼樂園視為首要目標，以取代先前政府研議的綜合娛樂中心（內含賭場）。

賭場變迪士尼：為泰國基建添魅力

皮帕特部長指出，政府積極推動EEC內的兩大基礎建設：三機場高鐵（廊曼-素萬那普-烏塔保）和烏塔保機場與東部航空城，但必須增加額外的誘因才能提升區域魅力和投資價值。

副總理皮帕特： 「我們正在尋求能夠為EEC『加分』 的項目。既然我們沒有包含賭場的綜合娛樂中心，那麼引入像迪士尼這樣的大型主題樂園，將會是更好的選擇。」

此舉也呼應了國際投資的趨勢：迪士尼樂園通常不會考慮在設有賭場的地區投資。因此，將開發主軸從「博弈」轉向「主題樂園」，能為泰國成功引進全球娛樂巨擘創造有利條件。

遊樂園開發案與8萬人國際體育場同步規劃

根據規劃，泰國政府已指示EEC辦公室在春武里、羅勇等4個東部府區，預先準備好不超過480公頃的土地，用於這項大型主題樂園開發案。若此案實現，其規模將可能媲美甚至超越亞洲現有的迪士尼度假區。

除了迪士尼樂園，政府也將同步規劃一座可容納8萬個座位的世界級體育場，藉此將大型體育賽事和國際活動分流至EEC，不再讓曼谷獨自承擔。

投資規模上看2920億泰銖 助攻股市觀光

消息一出，泰國金融界普遍看好此一超級計畫。分析師預估，若參考上海迪士尼的建設成本和規模，泰國的投資金額可能高達約2,560億至2,920億泰銖。

這項投資預計將對泰國股市的觀光、交通、營建等族群帶來強勁利多，包括機場公司（AOT）、捷運業者（BEM、BTS）、飯店集團（CENTEL、ERW）及營建商（CK、STECON）等都可望受惠於遊客量和基礎設施工程的增加。

皮帕特部長強調，儘管這些大型專案可能無法在本屆政府任內完成，但現在開始的研議和基礎奠定，是為EEC創造未來龐大投資機會的關鍵。

