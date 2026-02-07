【亞洲羽球團體錦標賽】我國女團晉4 創賽史最佳

記者陳彥陵／綜合報導

臺灣女團前進亞洲羽球團體錦標賽，昨日於4強賽面對地主中國大陸隊，前3點賽事皆失利，最終以0比3止步4強，無緣晉級決賽，不過仍以4強成績創下隊史在該賽事的最佳紀錄，寫下重要里程碑。

亞洲羽球團體錦標賽自1996年開辦，每2年舉行一次，男子、女子團體分開競逐。過去我國男女團在此賽事皆未曾突破8強門檻，本屆女團在8強賽力克日本，首度闖進4強；昨日前3點邱品蒨、許雅晴與宋祐媗、林湘緹都吞敗止步，仍創賽史最佳成績。

比賽過程方面，4強賽首點女單由邱品蒨出戰中國大陸隊高昉潔，雙方前2局各取1勝，決勝第3局前段戰況膠著，高昉潔於技術暫停後加快攻勢，連續得分拉開差距，最終以21比16勝出。第2點女雙，由許雅晴與宋祐媗應戰，面對世界排名第4的賈一凡與張殊賢，臺灣組合歷經34分鐘激戰，以11比21、7比21落敗，陷入0比2落後局面。

關鍵第3點女單，由林湘緹迎戰中國大陸隊徐文婧，首局以21比16搶下，但第2、3局遭對手改變節奏與打法，最終以10比21、13比21落敗。總教練劉佳城表示，雖未能晉級決賽，本屆賽事仍為臺灣女團累積寶貴經驗，對未來國際賽很有幫助。

臺灣女單好手林湘緹未能延長戰局，止步4強。（取自Badminton Asia臉書）