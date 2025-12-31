亞洲耳內視鏡手術盛會林口長庚醫院登場！220位權威齊聚台灣

即時中心／温芸萱報導

由長庚醫院耳鼻喉部副部長暨國際外科醫學會中華民國總會理事長陳錦國醫師擔任「2025 TWGEES–JWGEES–KEESSG 聯合耳內視鏡手術會議」大會主席，於12月20日在林口長庚紀念醫院隆重舉行。此為繼2024年於韓國首度舉辦後的第二屆會議，象徵亞洲耳內視鏡手術領域跨國合作持續深化。

本次會議共安排25場專題演講，吸引220多位來自韓國、日本、美國、馬來西亞、新加坡及印尼等地的國際專家學者參與，包含前日本耳科學會理事長 Seiji教授、日本山形大學Ito教授、韓國現任耳內視鏡手術學會理事長Hurr教授、馬來西亞耳鼻喉科學會前理事長Tang教授，以及我國耳科醫學會、台灣耳鳴學會、台灣醫院協會、長庚、慈濟及新竹台大、國泰醫院等專家也共襄盛舉。

專家們針對耳內視鏡手術及顱外側手術的最新技術與臨床經驗進行深入交流，議題涵蓋顱底腫瘤處理、人工電子耳、耳小骨重建、再生醫療、人工智慧與擬真實境應用，以及軟骨移植等多項前沿發展，充分展現亞洲耳科醫學界的臨床實力與研究能量。



長庚決策委員會副主委暨林口長庚醫院院長陳建宗教授於致詞時表示，世界外科醫療正朝向精準微創與智慧整合發展，長庚醫院秉持以人為本的核心理念，持續引進世界最先進的醫療技術，並推動跨領域整合與臨床創新。隨著影像科技與高端設備的進步，耳內視鏡手術順應國際趨勢蓬勃發展，未來可望為臨床治療帶來更安全更精準與更具突破性的成果。



大會主席陳錦國醫師指出，經耳道內視鏡手術能在極小的手術空間中完成精細操作，大幅減少傳統割耳手術需求，對保留正常組織與降低術後併發症具有重要臨床價值。他特別感謝長庚醫院院方與團隊的全力支持，以及國內外專家熱情參與，讓此次國際盛會圓滿成功。值得一提的是，多位海外學者特地排除萬難親臨會場，其中更有韓國教授僅停留台灣不到12小時即返國，展現高度學術熱忱與跨國情誼。



會議期間除密集的學術交流外，主辦單位亦準備台灣特色美食款待國際貴賓，展現學術與文化並進的交流精神。負責國際外科學會與世界衛生組織聯繫的總會麥克斯秘書長亦特別錄製祝賀影片，為大會成功送上祝福。



此次盛會不僅深化台、日、韓三國的學術連結，更進一步提升台灣在國際耳科醫學領域的能見度與影響力。長庚醫院表示，未來將持續推動國際教育與臨床合作，「以人為本，精準微創」的理念，為全球病患提供更安全，更創新的外科醫療。

快新聞／亞洲耳內視鏡手術盛會登場！220位權威齊聚台灣 長庚成國際焦點

「2025 TWGEES–JWGEES–KEESSG 聯合耳內視鏡手術會議」，於12月20日在林口長庚紀念醫院隆重舉行。（圖／長庚紀念醫院提供）





