

亞洲聖誕城市推薦 首爾的浪漫、札幌的溫馨、新加坡的熱情，您最愛那一種？圖為明洞天主聖堂©韓國觀光公社

【旅遊經 洪書瑱報導】

雖說聖誕節是西方節慶，但亞洲的聖誕氛圍可說是越來越濃郁，想要感受聖誕節慶儀式感嗎？在台灣除了新北歡樂聖誕城，台灣各縣市也都有聖誕氛圍外，FineDayClub還推薦三座最適合聖誕旅行的亞洲城市，這三個亞洲城市相比歐洲，因飛行時間短、時差小、預算好掌握，如：燈海儀式感的城市浪漫的「首爾」、漫天白雪的歐洲氛圍的「札幌」、都會派對的夏日聖誕的「新加坡」，都可讓民眾不用飛到歐洲，就能感受截然不同的冬日魔法！

※.首爾──城市浪漫的冬日童話







首爾



想要城市感、又想逛街吃美食，又不想花太多時間交通移動？首爾無疑就是最理想的聖誕城市。

◎.蠶室樂天世界百貨：位於樂天世界塔旁，以巨型聖誕樹、市集和燈光秀等，將城市點綴成冬日童話。



©蠶室樂天世界購物



◎.明洞天主聖堂：哥特式建築在燈海點綴下更顯莊嚴美麗；平安夜子夜彌撒更添神聖氣氛。

◎.首爾汝矣島現代百貨：其百貨的聖誕市集，是首爾最夢幻、最熱門的活動之一，每年都吸引大量人潮朝聖。







©首爾汝矣島現代百貨

※.札幌：雪國限定，德式溫馨與日式浪漫的交會



想看雪、想逛歐式市集，又希望行程輕鬆不緊湊？札幌的聖誕氛圍天然就很療癒：出門就是雪景與燈節，回到房間就是暖暖的假期。



◎.札幌慕尼黑聖誕節集市：與慕尼黑結為姊妹市而生，提供熱紅酒、德國料理與手作雜貨，歐洲味十足。



©札幌慕尼黑聖誕市集



◎.札幌白色燈樹節：日本第一個燈節，整個市區被數萬顆LED點亮，白雪反射下格外浪漫。





©Sapporo White Illumination



※.新加坡：熱帶聖誕，多元文化下的盛大都市狂歡



怕冷又想過聖誕？或想帶孩子、伴侶體驗「短袖版聖誕」？新加坡把夏季活力與節慶魔法融合，成為最歡樂的夏日城市聖誕派對。



◎.聖誕仙境 (Christmas Wonderland)：是濱海灣花園的年度盛事，20公尺巨型燈飾、擎天樹飄雪秀，科技感十足的沉浸式慶典。



©The Christmas Wonderland



◎.烏節聖誕大街歡 (Christmas on A Great Street)：自1984年延續至今的慶典，豐富的現場表演、市集和3.1公里的璀璨燈飾，聚集在新加坡最具代表性的烏節路。









烏節聖誕大街歡©新加坡觀光局

在這個聖誕氛圍正濃的季節中，若不想長途飛行，挑一座您喜歡的聖誕城市，成就你一段聖誕旅人的旅遊記憶！





以上圖片：FineDayClub提供