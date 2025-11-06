亞洲職棒交流賽 今桃園開打

「2025桃園亞洲職棒交流賽」7至9日在樂天桃園棒球場登場，將由台日韓球隊，包含台灣樂天桃猿、日本東北樂天金鷲、韓國KT巫師，6日舉辦賽前記者會，各隊都希望拿出最好表現。（賴佑維攝）

2025桃園亞洲職棒交流賽7至9日在樂天桃園棒球場登場，將由台灣樂天桃猿、日本東北樂天金鷲、韓國KT巫師對戰，6日舉辦賽前記者會。桃園市長張善政表示，雖然語言不通，但棒球是共同語言，可以拉近3國友誼，也希望球迷支持，讓賽事成為台日韓傳統。

張善政說，幾個月前到日本仙台的東北樂天主場訪問，正式邀請球隊參加職棒交流賽，市府先前連絡KT巫師隊，也獲得正面回應。張善政提到，3隊語言雖然不通，但棒球是共同語言，可以拉近3國友誼，希望今年結束後，日韓繼續支持這項賽事，如果球迷也支持，不排除明年再辦一次，未來成為台日韓的傳統。

樂天桃猿總教練古久保健二說，此次將以年輕選手為主，希望他們學習不同國家的棒球文化，也促進彼此間交流。被問到剛在中職拿下總冠軍，此次有無奪冠壓力？古久保健二沒有透過翻譯，直接以中文回答「沒有」。

日本東北樂天金鷲監督三木肇則一一介紹東北樂天金鷲台將，包含宋家豪、蕭齊、陽柏翔。他說，球隊有3名台灣出色的球員，也希望他們明年有好表現；KT巫師總教練李強喆則說，做為韓國代表，會拿出最好的表現，全力拿下每場比賽。

賽事也公布7日先發投手，將由東北樂天金鷲古賀康誠對決KT巫師韓次賢。