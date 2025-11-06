亞洲職棒交流賽「台日韓」教練同框亮相 樂天桃猿林立、梁家榮領軍

2025亞洲職棒交流賽將在這週末登場。（圖／TVBS）

亞洲職棒三強即將在桃園展開精彩交流賽，2025桃園亞洲職棒交流賽將於7日至9日在樂天桃猿棒球場熱烈開打。剛奪下總冠軍的樂天桃猿隊將與日本東北樂天金鷲、南韓KT巫師同台競技，展開台日韓三國職棒的高水準對決。賽前歡迎晚宴中，三隊總教練齊聚一堂，展現必勝決心，球迷們可望欣賞到精彩的國際棒球賽事。

2025亞洲職棒交流賽將在這週末登場。（圖／TVBS）

這場亞洲職棒交流賽匯集了台日韓三國頂尖球隊，陣容十分豪華。賽前晚宴上，韓國KT巫師總教練李強喆大方恭喜樂天桃猿奪冠，並表示他們會拿出最好的表現，希望大家能享受比賽，他們也會盡全力爭勝。而日本東北樂天金鷲隊中的台灣選手也將參與此次交流賽，東北樂天台將蕭齊分享了他在日本的收穫，表示這一年他訓練了很多基本功，不論是體能還是基礎都更加穩固，為未來的發展打下基礎。另一位東北樂天台將陽柏翔則強調他喜歡拚盡全力打球，希望能贏下兩場比賽。

地主隊樂天桃猿將以總冠軍的氣勢派出超強陣容迎戰，由外野手林立擔任隊長，攻守穩健的內野手梁家榮任副隊長領軍出戰。韓職KT巫師則由曾執教經典賽的李強喆教練坐陣，他在2021年曾帶領球隊奪下首冠，陣容包含被稱為「指叉球魔法師」的孫東賢。日職樂天金鷲由強打外野手、曾獲金手套獎的辰己涼介領銜，還有重要投手戰力今野龍太參賽。

在活動現場，當樂天桃猿領隊牧野幸輝被問及二軍宿舍環境問題時，他表示今天主要是討論交流賽，這個議題不方便在此場合進行聯訪。亞洲職棒三強將於本週末在桃園相會，7日首戰將由日本東北樂天金鷲對上韓國KT巫師，全體球員已蓄勢待發，球迷們可期待在賽場上看到精彩的對決。

