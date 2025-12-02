亞洲肌少症篩檢年齡降至50歲 醫：可藉活動、運動預防改善

最新研究發現亞洲人肌力自45歲起加速衰退，因此建議肌少症篩檢年齡由65歲大幅提前至50歲。奇美醫院預防醫學科主任蔡孟修今天(2日)受訪時表示，肌少症可預防、也可改善，建議民眾從多走路、爬樓梯、做家事等「身體活動」做起，再進一步到每週從事中等強度的「運動」，維持肌力與肌肉量。

台灣邁入超高齡社會，老年人口愈來愈多，由台灣主導、集結亞洲多國專家所進行的最新研究顯示，亞洲人的肌力從45歲起便加速衰退，因此，該研究團隊日前公布亞洲版最新診斷共識，建議將肌少症篩檢年齡由原本的65歲提前至50歲。

奇美醫院預防醫學科主任蔡孟修2日受訪指出，肌少症需同時符合低肌肉量、低肌力兩大條件，民眾可透過簡單方式自我檢測，包括以握力器檢測肌力、量測體脂與肌肉量等；若出現容易跌倒、起身困難等情況，則已是嚴重的肌肉流失。肌少症不只會增加跌倒、骨折的風險，也會導致慢性病惡化、免疫力下降，甚至失能。

蔡孟修表示，一般人的肌力在45歲便會開始衰退，民眾常以為是自然老化，但只要提早篩檢、介入，其實肌少症可預防、也可改善。除了應保有均衡的營養、充足的睡眠，最重要的便是「多動少坐」。

蔡孟修進一步指出，「多動」可分為「身體活動」及「運動」，許多民眾沒有運動習慣，很難立刻投入有強度的運動，因此可從增加每日活動量做起，包括走路、爬樓梯、做家事等，最重要的是避免久坐。他說：『(原音)包含了每天步行的距離、減少電梯這種，你可以從日常中自己增加的，你只要改成爬樓梯或者是提早一個捷運站下，或捷運站到哪一個地方的部分，可以減少一點這種搭車的方式，那你就會增加每天的步數跟身體活動。當然還有包括做家事這些東西，這種非運動性的身體活動，其實就是我們一開始可以維持， 而且必須要一直維持的。』

蔡孟修建議，預防肌少症最好的方式便是維持規律運動，包括每週從事150分鐘以上的中等強度運動，並定期進行肌力訓練。民眾不一定要到健身房，在家也可自行鍛鍊，若養成規律運動的習慣，便可進一步調高運動強度，強化心肺功能訓練。

蔡孟修指出，高齡者的健康促進為整合過程，透過良好的生活型態除了可預防肌少症，對於減緩認知功能退化、促進大腦健康也有很大的幫助，並可提高免疫力、強化心肺功能。他強調，民眾不該將衰弱視為自然老化現象，若在年輕時便開始進行肌力訓練，強健的骨骼及關節狀態便可維持。