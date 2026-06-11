亞洲股市「大奇蹟日」！日股扭轉2千點跌勢

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

▲亞洲股市週四集體從盤中大跌反彈，日經指數收復將近2000點跌勢收漲。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWNEWS今日新聞] 亞洲股市今（11）日集體上演大奇蹟日！台股加權指數在盤中一度下殺超過1200點，收盤幾乎收復跌勢僅小跌76點，日本日經指數更是從扭轉了開盤大跌約2000點的頹勢，盤中強勢翻紅。

台股今日開盤震盪，早盤一度上漲230點，但在約10點後急轉直下，盤中一路崩跌至42006點，大跌1219點；但在11點後，歷經一番震盪開始回升，一路狂拉千點，收盤收在43149點，小跌76點。盤勢上沖下洗波濤洶湧，0050一度摜破98元，最低來到97.6元，中場強力收在99.85元；甚至有部分個股出現單日紅綠燈齊亮的情況，以被動元件鋁電容廠金山電在盤中一度跌停，尾盤強拉漲停。

廣告 廣告

日本與韓國股市今日同樣劇烈震盪，日本日經指數開盤立刻重挫將近2千點，接著開始向上爬升，早盤曾一度拉回至平盤，後被台股拖累又下滑，而在下午後再度上揚，終場收漲38點。

韓國綜合指數（KOSPI）也出現相同走勢，開盤立即下挫約340點，但在記憶體巨頭SK海力士強力拉抬指數最終漲幅達2.5%的情況下，指數最終收漲33點。

更多 NOWNEWS 今日新聞 報導

台灣首富換人當！富比士公布新50大富豪 日月光「兄弟檔」登頂

台積電在美影響力受挑戰！多位共和黨議員連署 呼籲調查專利侵權

美國CPI引不安！川普說喜歡通貨膨脹 自曝美軍秘密護送1億桶原油