亞洲股市「大奇蹟日」！日股扭轉2千點跌勢
[NOWNEWS今日新聞] 亞洲股市今（11）日集體上演大奇蹟日！台股加權指數在盤中一度下殺超過1200點，收盤幾乎收復跌勢僅小跌76點，日本日經指數更是從扭轉了開盤大跌約2000點的頹勢，盤中強勢翻紅。
台股今日開盤震盪，早盤一度上漲230點，但在約10點後急轉直下，盤中一路崩跌至42006點，大跌1219點；但在11點後，歷經一番震盪開始回升，一路狂拉千點，收盤收在43149點，小跌76點。盤勢上沖下洗波濤洶湧，0050一度摜破98元，最低來到97.6元，中場強力收在99.85元；甚至有部分個股出現單日紅綠燈齊亮的情況，以被動元件鋁電容廠金山電在盤中一度跌停，尾盤強拉漲停。
日本與韓國股市今日同樣劇烈震盪，日本日經指數開盤立刻重挫將近2千點，接著開始向上爬升，早盤曾一度拉回至平盤，後被台股拖累又下滑，而在下午後再度上揚，終場收漲38點。
韓國綜合指數（KOSPI）也出現相同走勢，開盤立即下挫約340點，但在記憶體巨頭SK海力士強力拉抬指數最終漲幅達2.5%的情況下，指數最終收漲33點。
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