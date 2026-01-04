亞洲股市2026年初延續人工智慧（AI）熱潮的樂觀氛圍，但後市仍遭遇泡沫疑慮與亞洲各國利率路徑分歧的潛在逆風。今年亞股投資人可能需關注以下五個領域：

AI熱潮：去年AI投資熱潮是亞股表現優於全球股市的關鍵，並延續至今年首個交易日。有些人認為，估值較低的亞股，是投資AI的較佳選擇，但也有人認為，台韓等市場集中在少數幾家大型科技公司身上，風險也較高。

香港瀚亞投資的亞洲股票投資組合專家黃嘉權認為，去年底AI類股的低迷表現，較像「AI疲乏」、而非泡沫，若整體AI資本支出回落、或獲利成長動能開始惡化，就會有一些風險。

投資人看好北京科技自主政策：相對於華爾街審慎面對AI狂熱，中國大陸正加速推動科技自主，推升市場對中國大陸晶片製造商的樂觀情緒。北京正考慮推出高達700億美元的獎勵計畫，以扶持半導體產業。中國大陸科技股的低估值低，也吸引投資人湧入。

央行政策走向分歧：美國聯準會（Fed）的政策前景將繼續左右亞洲的資本流動和風險情緒，但亞洲各國的貨幣政策前景卻各異，日本銀行（央行）可能更積極升息。

紐西蘭央行暗示降息循環可能已結束，澳洲央行預料將轉向緊縮，同時，印度利率可能維持低迷，泰國、馬來西亞及中國大陸也更聚焦支持成長。

資金輪動至表現相對落後的印度與東南亞股市：一些尋求多元化投資的投資人，正準備進軍表現較落後的市場，例如印度和印尼股市。去年東南亞的整體表現落後整個亞洲地區，安本基金經理人黃新耀建議，能選擇現金流穩健、較不受總體政經影響，又提供高股息的企業。

韓股5,000點可期：首爾Kospi指數2日收在4,300點以上，繼續朝總統李在明所設定的5,000點目標邁進。這波多頭走勢能否持續，除了AI題材，還將取決於政府能否進一步改善公司治理，以及採取措施提振小型股。

