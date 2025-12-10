亞洲萬里通卡再升空 刷5元送1里飛出新高

迎戰炙燒的海外旅遊熱，國泰世華今(10)天全面升級「亞洲萬里通聯名卡」，以「早刷這張，換里出發」為新訴求，強調刷5元就能累積1里數，新戶辦卡可獲最高3萬2,000里，相當於1張日本指定航點來回機票。同時加入「國泰航空會籍積分」權益，每年最多能賺進100會籍積分。

國泰世華與亞洲萬里通自2015年7月合作發行聯名卡，至今已經超過10年，自2023年來消費贈里與兌里總量成長逾3成，今(2025)年累計簽帳金額更超過100億元，每卡每月平均刷卡額高居國泰世華旗下信用卡前3名，「含金量」相當高。雙方再牽情緣確定續約，並強化聯名優惠。

「亞洲萬里通聯名卡」新卡面從原本的單一底色，轉變為充滿未來感的柔和漸變彩色調，卡片中央的「A」符號象徵亞洲萬里通的核心精神，彩虹光環代表生活與獎賞間的連結和流動。

卡等維持「里享卡」、「白金卡」、「鈦商卡」與「世界卡」等4種，每年年費288元~8,000元。刷卡購買國泰航空指定航線各艙等機票打92折~97折，並享優先登機福利，每累積消費滿40萬元，還能領取20點國泰航空會籍積分，每年最多100積分。

在累積里數部分，一般消費每22元~30元提供1里，海外交易、指定旅行類通路、屈臣氏/蝦皮購物/寶雅/高鐵/中油/台亞加油站/星巴克等生活通路，以及World Gym/健身工廠/威秀影城/秀泰影城/國賓影城/拓元/寬宏/年代售票/牛耳藝術售票等娛樂類消費，通通都在「里程加速器」範圍內，每刷10元~30元獲得1里，持卡人生日當月更加碼至每5元~15元就能入手1里。

同時，國泰世華強打新卡優惠活動，像是新戶核卡後60天內合計交易滿600元~1萬元，贈200里~1萬里；即日起至明(2026)年2月底登錄後，消費累滿6萬元、10萬元加送3,000里~1萬里；明年3月底前於海外實體通路交易，加碼2倍里數回饋等。新戶辦卡後，加總最高賺3萬2,000里，可換到1張日本指定航線經濟艙來回機票。

國泰世華數位長陳冠學指出，旗下的「亞洲萬里通聯名卡」與「長榮航空聯名卡」客群明顯不同，「亞洲萬里通卡」多為旅遊愛好者，習慣「集中刷卡」以快速獲得里程，因此單卡簽帳金額較旗下其他卡高出40%，新權益上線首年發卡量與刷卡量有望再成長2成。而「長榮航空卡」則以商務客群居多，簽帳金額同樣相當驚人，顯示差旅市場商機龐大。

國泰世華亞洲萬里通聯名卡權益及回饋，如下表：

