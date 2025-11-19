亞洲藝術協會首展亮相 匯聚130位名家創作

記者黃朝琴／臺北報導

國立中正紀念堂「亞洲藝術協會創會首展」昨日登場，以「藝術共融．創新傳承」為主軸，集結臺灣、日本、越南130位書畫家，展出山水、花鳥、人物、佛畫、翎毛走獸、書法等精選作品，從人文情懷到現代思潮，從筆墨韻味到當代創新，展現當代創作視野與藝術豐富面貌。

9幅觀音畫像 展當代藝術面貌

這次展出9幅觀音畫像，觀眾可以明顯比對出臺灣、日本、越南不同創作者風格。日本東京墨友會會長小林東雲《悲母觀世音菩薩》，承襲傳統水墨技法，最大特點就是採用「燕帶」的唐代裱褙形式，昔日具有類似「稻草人」嚇阻鳥類侵襲的功能。

臺灣書畫家吳秀音的「觀音像」工筆畫，先描線再上色，強調莊嚴與細膩的美感。來自越南華人陳嘉慧臨摹的《敦煌觀音菩薩》畫像，呈現容貌豐潤柔美，加上翠眉明眸，手指柔軟纖長，古樸中帶著光陰渙漫的水漬。

書畫家王門傑《松下風自來》，是一幅極需巧思與創意的現代山水畫作品，作品不僅描繪自然風景，更是承載文化記憶的符號，展現獨特的審美價值和藝術魅力。

臺灣硬筆書法家吳培基代表作《瘦金體千字文》，秀麗中帶有靈動與力量，巧妙地將「瘦金體」的獨特風格，與古代啟蒙經典進行深刻對話，展現古典韻味與現代硬筆的精緻技法，每一筆行雲流水，感受書法的無窮魅力。

協會理事長吳欐櫻表示，這次「創會首展」象徵亞洲藝術新時代的啟航，協會將以此為起點，積極推動亞洲藝術家國際展出與文化交流，以藝術作為橋梁，展現臺灣書畫藝術的深厚底蘊與蓬勃生命力。

小林東雲《悲母觀世音菩薩》，以描金處理佛像，最大特點就是採用「燕帶」的唐代裱褙形式。（記者黃朝琴攝）

陳嘉慧臨摹《敦煌觀音菩薩》畫像，古樸中帶著光陰渙漫的水漬。（記者黃朝琴攝）