「亞洲藝術協會首展」於國立中正紀念堂舉行 引領書畫走向國際舞台

▲各界貴賓為「亞洲藝術協會創會首展」開幕剪綵。

【記者 沁諠／台北 報導】由亞洲國際藝術協會主辦的「亞洲藝術協會創會首展」，自2025年11月19日至11月26日於國立中正紀念堂三展廳盛大展出，並於 22 日下午 2 時舉行隆重開幕典禮。亞洲國際藝術協會由台灣書畫家吳欐櫻倡議成立，本次為成立後首次大型展出，是書畫界的重要盛事。首展以「藝術共融．創新傳承」為主軸，作品類型橫跨 山水、人物、花鳥、佛畫、翎毛走獸、抽象及書法等多種藝術媒材，總件數130幅，呈現書畫藝術豐富的文化脈絡與時代精神。

22 日所舉行的開幕典禮，邀請到國立臺灣藝術大學榮譽教授羅振賢、國際蘭亭筆會台灣會長陳美秀、玄奘大學教授劉信義與謝明勳、國立臺灣藝術大學教授陳正治、中華詩詞藝術協會理事長謝明輝等貴賓蒞臨致詞。隨後多位名家開筆，寫下「亞洲書畫揚四海、藝術光輝照九州」，每位大師揮毫筆勢奔放而氣韻流動，寓意新成立的協會將以更開闊的視野連結國際，讓書畫藝術在世界舞台綻放更耀眼的光芒。

▲名家於開筆儀式寫下具有象徵意義的「亞洲書畫揚四海、藝術光輝照九州」。

亞洲國際藝術協會創會理事長吳欐櫻在致詞時表示，協會宗旨是「立足台灣、邁向國際」，盼以藝術為文化交流的橋梁。首展象徵協會新起點，期許透過持續策展與交流平台，讓台灣藝術家在國際舞台上嶄露更強的文化影響力。

吳欐櫻致力於將中華書畫這門獨特藝術推向國際，期盼東方創作走進全球視野。她積極率團參與國際藝術盛會，近年包括：西班牙伏林航空機上藝術展(Vueling Onboart Exhibition)、義大利米蘭都會博覽會(Expo Metro Milan)、美國邁阿密海灘都會博覽會(Expo Metro Miami Beach)；今年四月，參展「2025法國巴黎羅浮宮國際當代藝術沙龍展(Art Shopping – Salon international d’art contemporain)」，參展會員共售出10件藝術創作，創下佳績。創會後的首次海外展，目前選定明(2026)年1月在義大利羅馬，期以筆墨獲得國際藝壇肯定，為台灣藝術爭光。

▲「亞洲藝術協會創會首展」開幕，參展藝術家齊聚會場，共同見證協會的重要里程碑。

吳欐櫻表示，未來將持續策辦海外藝術交流團、國際展覽合作計畫等，讓會員能穩健累積國際能見度，也期望以台灣為核心，推動傳統書畫藝術向世界發聲，發揮更大的影響力。「亞洲藝術協會創會首展」即日起至 11 月 26 日 於國立中正紀念堂三展廳展出，誠摯邀請喜愛藝術的民眾前來欣賞，一同感受藝術的文化厚度與創新魅力。(圖／亞洲國際藝術協會提供)