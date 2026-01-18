亞洲輝椋鳥 闖民宅獲救

新北市府動保處救援一隻「紅眼詭光怪鳥」經辨識為亞洲輝椋鳥，觀察牠健康狀況良好後予野外放飛。（新北動保處提供）

記者吳瀛洲∕新北報導

新北市新莊區日前一處民宅陽台玻璃護欄夾縫中一隻羽毛呈現閃亮墨綠光澤的紅眼怪鳥，受困無法展翅脫身，嘴喙撞擊玻璃發出叩叩叩響亮聲音，呂姓住戶發現後通報動保處，經八里動物之家派動保員前往救援，毫髮無傷順利將該隻紅眼怪鳥救出，發現牠是台灣都會區常見外來種「亞洲輝椋鳥」，帶回觀察健康狀況良好後，翌日便將牠帶出野放。

新莊一呂姓民眾日前向動保處通報稱，其住宅陽台玻璃護欄夾縫中有一隻眼睛散發詭異紅光的怪鳥受困。

八里動物之家派動保員火速趕至呂宅救援，順利夾出該隻神秘訪客，經辨識確認為「亞洲輝椋鳥」，經帶回交由獸醫師細心檢診，該鳥羽翼無損、精神狀況良好，亦無撞擊產生腦震盪現象，翌日便將牠帶出野放重返天空。

動保處表示，亞洲輝椋鳥又名菲律賓輝椋鳥，為椋鳥科雀鳥，牠體型略小於八哥，體長約十七至二十公分，眼睛呈現吸血鬼般血紅色；早年牠是台灣進口寵物鳥，後來因棄養或逃逸，導致野外族群數量大增。在台灣，亞洲輝椋鳥主要棲息於都會區，常能看到牠穿梭在行道樹與高樓大廈之間。