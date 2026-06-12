亞洲迎「零工時代」！陸靈活就業人口估3.2億居冠 印度成長快

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隨著數位平台經濟、外送服務、網約車及自由接案市場持續擴張，亞洲已成為全球靈活就業（Flexible Employment）與零工經濟（Gig Economy）發展最迅速的地區。對岸一份最新研究預估，大陸今年靈活就業人數達3.2億，占就業人數的40%以上，一度引起輿論恐慌。

大陸今年靈活就業人數估達3.2億。（資料照／新華社）

靈活就業已跨越關鍵規模拐點

由首都經濟貿易大學和中國就業促進會聯合發起成立的中國新就業形態研究中心，日前發佈《2025中國藍領群體就業研究報告》，通過大數據監測、分層問卷調研、實地走訪等方式，梳理大陸藍領群體的最新就業狀況。

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報告指出，大陸靈活就業人員在2021年突破2億人後，近兩年以每年4000萬人的速度增長，2024年增至2.4億人，去年達到2.8億人，預計今年將進一步升至3.2億人，佔城鎮就業逾四成。顯示靈活就業已跨越關鍵規模拐點，正從就業市場的「補充形式」轉變為「重要支柱」。

相比而言，大陸藍領群體規模去年僅小幅增加，從2024年的4.25億人增至去年的4.27億人。其中，家政、外賣等民生服務領域為新增就業的主要來源。家政服務業就業人數去年增長4%至4680萬人，外賣員增長6%至1590萬人；網約車司機、貨車司機和網絡主播規模則分別下降2%至3%不等，分別為3723萬人、1813萬人和1746萬人。

靈活就業者激增 網憂經濟下滑、工作難找

上述報告發布後，引發大陸輿論熱議，靈活就業者激增是否意味經濟下滑與工作難找。新加坡南洋理工大學社會學副教授占少華接受《聯合早報》採訪時表示，靈活就業人口增加受多重因素推動，包括大陸經濟結構由製造業主導逐步轉向服務業主導；平台經濟快速發展，吸引許多求職者進入此一新就業形態，以及企業出於成本和管理考慮，傾向於靈活僱傭方式等。

然而不只大陸，印度、印尼等新興經濟體正帶動亞洲靈活就業人口大幅增加，反映勞動市場結構正在發生深刻變化。

印度為亞洲成長速度最快零工經濟市場。（資料照／路透社）

印度為亞洲成長速度最快零工經濟市場

據「世界經濟論壇」去年6月發布文章指出，世界銀行估計，零工經濟目前佔全球勞動市場的12%，需求還在持續成長。其中，印度因近年包括外送平台、叫車服務及遠端數位接案市場快速發展，成為亞洲成長速度最快的零工經濟市場之一，預計到2029-2030年，印度零工人口將達到2350 萬，其自由工作者佔全球自由職業勞動力的約40%。

在東南亞方面，印尼是區域內發展最成熟的零工經濟市場之一。印尼平台工作者規模介於43萬至230萬人之間，主要集中於交通運輸及配送服務領域。菲律賓與越南則受惠於跨境數位服務需求增加，自由接案、遠端客服及內容創作等新型態工作快速興起。

若以靈活就業人口規模比較，大陸遙遙領先亞洲各國；印度雖總量仍有差距，但成長潛力最受矚目；印尼則是東南亞最大的零工經濟市場。日本與南韓雖然也存在兼職、派遣與平台工作者，但因勞動市場制度較成熟，靈活就業占比相對低於大陸與印度等新興經濟體。

不過，靈活就業快速擴張也引發各國政府關注。國際勞工組織（ILO）指出，多數平台工作者仍面臨收入不穩定、工時過長、缺乏勞健保與退休保障等問題，相關法規建設普遍落後於產業發展速度。

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