亞洲近視管理專家齊聚樹人醫專 躍升國際視光新聚點

圖說：「2026 國際視光研討會」10 日在樹人醫專登場。（圖片來源：樹人醫專提供） 由樹人醫專攜手中華民國視光學會與亞洲眼視光執業管理協會(AOMA) 共同主辦的「2026 國際視光研討會暨 AOMA 台灣近視管理 Level 1 認證課程」，於 1 月 10 日在樹人醫專多功能活動中心登場，吸引國內外視光專家與臨床實務人員齊聚一堂。

隨著亞洲地區近視人口持續攀升，近視防治已成為公共健康的重要課題。樹人醫護管理專科學校近年深耕視光專業教育與臨床實務，正式躍上國際舞台，成為亞洲近視管理領域的重要教育與交流據點。

圖說：「2026 國際視光研討會」10 日在樹人醫專登場。（圖片來源：樹人醫專提供） 樹人醫專校長林品瑄指出，本次研討會以樹人醫專為核心據點，整合產官學與國際專業組織資源，並在中華民國驗光師公會全國聯合會、中華民國驗光生公會全國聯合會及衛生福利部指導下，打造高規格的國際視光專業交流平台，充分展現樹人醫專在視光教育與近視管理領域的關鍵影響力。 中華民國視光學會理事長王俊欽表示，此次活動首度將 AOMA 國際近視管理認證課程引進校園，課程內容涵蓋近視流行病學、光學與角膜塑型控制策略、藥物與生活型態介入，以及臨床實務案例解析，協助驗光師與驗光生建立系統化、可實際應用的近視管理能力，對台灣視光專業升級具有重要意義。

圖說：中華民國視光學會 王俊欽理事長開幕致詞。（圖片來源：樹人醫專提供）

高雄市衛生局主秘廖哲宏表示此次國際視光研討會不僅為視光從業人員打造與國際專家近距離學習的場域，也為臨床視光人員建立符合亞洲標準的進修與認證平台，進一步提升台灣視光專業的整體能量。負責執行此研討會與課程認證的高雄市驗光師公會理事長許智為表示，公會長期串聯教育與臨床資源，推動專業培育與實務銜接，持續強化視光專業制度發展，為全民視力健康奠定穩固基礎。

研討會亦邀請多位亞洲及國際重量級視光專家蒞臨授課，包括世界衛生組織屈光不正防治專家、國際近視研究機構代表，以及來自香港、新加坡、馬來西亞等地的視光領袖，讓台灣學員能在校園中即與國際專業接軌，掌握全球最新近視管理趨勢。

圖說：樹人醫專校長林品瑄也參與研討會，關注視光教育發展。（圖片來源：樹人醫專提供）

完成課程的學員，將由中華民國視光學會與 AOMA 共同核發「近視管理 Level 1 研習證書」，作為專業持續教育與臨床能力的重要佐證。樹人醫專視光學科主任白宜巧表示，以校園為核心據點舉辦國際視光研討會，象徵台灣視光教育正式與亞洲近視管理體系接軌，未來將持續整合國際資源、臨床實務與產業力量，培育具國際競爭力的視光專業人才，為全民視力健康貢獻心力。

樹人醫專視光學科朱禹副主任與執行統籌的沈祐德老師表示，透過觀摩國際講師授課、參與專業討論與臨床案例分享，學生能更具體理解近視管理於臨床實務中的應用與專業標準，深化理論與實務的整合，為未來投入視光專業職涯奠定更紮實的基礎。

