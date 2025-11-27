亞洲通用航空展廣東珠海開幕 「接到上級指示」拒絕日本參與

日媒報導，由大陸主辦的「亞洲通用航空展」，全面禁止日本相關人士與媒體參與。

據日本共同社報導，「亞洲通用航空展」今天（27日）在大陸廣東省珠海市開幕，主辦方負責人26日透露，將全面抵制日本參與，不允許日本嘉賓出席，也不允許日本媒體採訪。主辦單位表示，考慮到日本首相高市早苗最近的「台灣有事論」，它們接到了「全面拒絕日本參與」的「上級指示」。

日本共同社原本取得了這次航空展的採訪許可證，不過昨（26）日被主辦方告知許可證無效。

大陸珠海每年會交替舉辦由民航機為主的「亞洲通用航空展」，以及由大陸軍工企業主辦的「國際航空航太博覽會」。今年的航空展，會持續到11月30日，預計有海內外約400家企業參展。