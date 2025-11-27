亞洲通用航空展珠海開幕 主辦方拒日媒採訪

（中央社台北27日電）共同社報導，27日在廣東省珠海市開幕的亞洲通用航空展，主辦方負責人不允許日本人嘉賓出席及日媒採訪；負責人並指是收到上級指示，由於近期政治和外交原因而拒絕相關人士進場。

共同社26日報導，該社原本取得亞洲通用航空展的採訪許可證，但主辦方26日告知許可證無效。

據香港明報報導，多家日本媒體駐中機構的採訪申請被拒。珠海宣傳部工作人員向該報表示，今次證件統一由航展主辦方審批，政府部門未收到關於拒批日本傳媒的指示，對於相關情況此前沒有聽說，將會進一步了解。

亞洲通用航空展（AERO ASIA）由11月27至30日在珠海國際航展中心舉行，由德國通航展（AERO）和中國航展共同主辦，共有22個國家及地區的381家企業參展。目前珠海已形成雙年看「中國航展」、單年看「亞洲通用航空展」的「雙航展」格局。

去年11月舉行的第十五屆中國國際航空航天博覽會，有不少日本媒體及參觀者入場。（編輯：陳鎧妤/朱建陵）1141127