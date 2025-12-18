亞洲鋼價回穩 中鋼1月、首季盤價開「平高盤」漲300到500元

中鋼今天開出明年一月與第一季盤價，開出平高盤。(記者林菁樺攝)

〔記者林菁樺／台北報導〕中國將出手整頓鋼鐵出口，有望帶動亞洲鋼價回穩，中鋼(2002)今天開出明年1月「平高盤」，主力的熱軋鋼板、熱軋鋼捲與冷軋鋼捲每噸漲300元，其餘4類不調整；第一季盤價僅汽車料每噸調漲500元，其餘維持平盤。

針對原物料行情，中鋼指出，鐵礦砂價格走揚至每公噸105到110美元區間，冶金煤上漲至每公噸215美元左右，煉鋼成本持續上升。美國熱軋行情向上突破每公噸1000美元的關卡；歐盟、加拿大對明年鋼材配額與關稅新制持續發酵，當地熱軋行情緩步回升；中國內銷流通行情略有回穩態勢，寶鋼1月平板類產品全面上漲人民幣100元(約14美元)/噸。

不過，明年1月1日起中國將對鋼鐵實施出口許可證制度，對中國大量出口情況起「抑制」作用，有助帶動亞洲鋼價回穩，國際鋼市透露出築底回溫、平穩轉正的氛圍。

隨著國際鋼市緩步復甦，中鋼認為，短期鋼價走勢穩中看升，而考量適逢年末庫存調整，下游產業購料心態保守，為兼顧成本壓力與國際行情走勢，1月月盤、第一季季盤產品以平高盤開出，1月盤價主力的熱軋鋼板、熱軋鋼捲與冷軋鋼捲每噸漲300元，電鍍鋅鋼捲、電磁鋼捲等維持平盤；季盤僅汽車料每噸漲500元。中鋼強調，會依產業需求特性持續推動多元方案，共同努力確保接單量能。

