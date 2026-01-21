亞洲飛靶射擊賽1分險勝哈薩克勁敵 台灣女將劉宛渝穿金戴銀

正在卡達杜哈舉行的2026年亞洲飛靶射擊錦標賽事，台灣選手劉宛渝在不定向飛靶項目發威，包辦個人賽金牌與團體組銀牌2面獎牌。

劉宛渝是在女子不定向飛靶資格個人決賽中射出24分成績，最終以1分之差險勝哈薩克選手伊布拉吉莫娃（Eleonora Ibragimova）摘下金牌。

女子團體賽事部分，劉宛渝與隊友葉美萱、林怡君在五輪資格賽中分別射出108、106、102分，以總分316分拿下銀牌，金牌則是射出總分325分的哈薩克。

此次飛靶射擊亞錦賽舉辦時間為1月12日至21日，共有17國、196名選手參賽，台灣最終以1金1銀排名第4，僅次於哈薩克、卡達和科威特。