亞洲首例 國際足總確認泰國辦女足四國賽

國際足球總會（FIFA）正式致函確認，2026年FIFA Series女子足球賽將由泰國主辦，泰國也成為亞洲第一個取得這項賽事主辦權的國家。比賽將於4月9日至15日在拉差汶里府舉行，主場設於拉差汶里體育場。

本屆主辦權由泰國足球協會提出申請，並在協會主席「瑪丹瑯」努阿潘（Nuamphan Lamsam）推動下獲得國際足總肯定。

FIFA Series屬於國際足總的試辦計畫，目的在於提升各國參與度，透過跨洲對戰形式，促進男女足整體競技水準、教練交流及球迷互動，同時也為國際體育產業與市場合作創造新契機。

賽事將採四國邀請制，參賽隊伍包括泰國女子足球代表隊（世界排名53）、剛果民主共和國（109）、尼泊爾（89），以及另一支來自大洋洲的國家隊。所有隊伍皆可出賽2場，首輪採交叉對戰，勝者晉級爭冠，敗者進行名次賽。

首場比賽訂於4月12日舉行，開球時間為16時與20時；第二輪比賽則於4月15日進行，同樣安排16時與20時開踢。主辦單位表示，透過本次國際賽事，期望累積辦賽經驗，並持續推動泰國女子足球發展與國際接軌。 (編輯:柳向華)