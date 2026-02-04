亞洲首例！「臟器全相反」鏡面人接受縮胃手術 半年瘦22公斤

台中1名33歲女性患有發生率僅萬分之一的罕見「臟器逆位」（Situs Inversus），俗稱「鏡面人」，該名女性患者因產後肥胖困擾長達10年，半年前決定進行「內視鏡袖狀胃成型術」（ESG），台中新悅美型醫學診所最終成功完成亞洲首例「臟器逆位」患者的內視鏡袖狀胃成型術，在半年內從81公斤減至59公斤，成功逆轉中度脂肪肝。

一名33歲女性體內心、肝、胃等器官位置與常人完全相反，俗稱「鏡面人」，完成全球第2例、亞洲首例全臟器逆位者ESG手術。 （示意圖／Pixabay）

這名33歲女性體內心、肝、胃等器官位置與常人完全相反，俗稱「鏡面人」。該名女性患者因產後肥胖困擾長達10年，對外科手術有極度恐懼，生產時甚至堅持自然產。半年前她終於決定接受ESG手術，在不切除器官、無體表傷口的情況下，將胃體積縮小70%，術後僅休息3天便復工，體重下降達27%。

台中新悅美型醫學診所院長劉家嘉表示，這場手術堪稱醫界「極限挑戰」，操作內視鏡時必須翻轉大腦慣性，如同「用左手剪眉毛」般不順手。由於患者器官位置全然相反，醫師須在腦中即時轉換鏡像邏輯，精準判斷縫合位點，將原本約90分鐘的手術延長至2小時。

劉家嘉指出，此案例應是全球第2例、亞洲首例全臟器逆位者ESG手術。手術透過內視鏡，利用特殊線材在患者胃中進行4個「U型縫合」，成功縮小胃部體積。該病患自高中體檢發現異於常人後，即陷入就醫恐慌，但肥胖導致的中度脂肪肝若不治療恐惡化為肝硬化。

劉家嘉說明，ESG手術與傳統外科不同，是透過胃鏡從嘴巴進入，體表不留痕跡，且術後出血風險低於2%，更具備「可逆性」，未來可拆除線材讓胃部恢復原狀。針對近一年流行的「瘦瘦針」等藥物，他分析藥物雖能延緩胃排空，但停藥後復胖率高達80%至90%。

劉家嘉表示，對於大食量患者，結構性手術效果更佳，且在治療2年後會與藥物出現「黃金交叉點」，長期CP值更高。

