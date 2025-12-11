「亞洲首例」達文西單孔性別確認手術 28歲的他變成她！

全台約有10萬跨性別人口，絕多數人遠赴海外泰國等地進行性別確認手術。高雄長庚醫院組成跨性別醫療團隊，已成功協助5名患者完成性別轉換手術，其中包括亞洲首例「單孔機械手臂輔助腹膜陰道成形術」。該團隊結合整形外科隱痕美學，僅在患者肚臍開一個微小切口，同步與會陰操作配合完成重建，以腹膜作為重建組織，具備天然潤滑性與良好延展性。

28歲的Y小姐從小就知道自己是女孩，求學階段看見泰國跨性別女性歌舞秀及閱讀日本女模傳記後，才知道可以透過手術改變性別。 （示意圖／Pixabay）

28歲的Y小姐從小就知道自己是女孩，求學階段看見泰國跨性別女性歌舞秀及閱讀日本女模傳記後，才知道可以透過手術改變性別。在與家人抗爭後，她於10年前開始接受賀爾蒙治療及喉結等手術，今年終於完成性別轉換術。Y小姐表示，自己已有穩定交往的男友，能在國內就動手術很重要，後續就醫更方便。

Y小姐的母親分享了她如何從壓抑兒子性向到協助「他」變成「她」的心路歷程。她坦言起初很難接受自己的小孩跟別人不一樣，家裡衝突非常多，國中時期小孩在廁所痛苦嘶吼、為留長髮離家出走，半夜出門找小孩的煎熬很難忘記。當女兒告訴她說即使只有一個月、一天可活也願意動手術，身為一個母親，她決定支持小孩，看小孩快樂。她說，「若愛她，就要去了解與支持」、「我希望她快樂，我就當自己多一個女兒」。

泌尿外科主刀醫師陳柏諺指出，腹膜陰道成形術無需截取腸段，可避免腸道滲漏、穿孔及術後異味等已知併發症，術後隔天可下床，約一周出院，恢復快且接近自然構造。整形外科醫師蔡岳儒負責外陰部再造，運用龜頭與包皮組織精細打造陰蒂、小陰唇，再以陰囊組織塑形大陰唇，同時調整男性尿道，使其符合女性解剖構造。美容中心副主任蔡岳儒在記者會上說明如何協助患者進行性別確認手術。

亞洲首例「單孔機械手臂輔助腹膜陰道成形術」，僅在患者肚臍開一個微小切口，同步與會陰操作配合完成重建。 （示意圖／Pixabay）

針對外界好奇需要準備多少錢才能變性，Y小姐表示，她幸運獲得家人支持，但相較國外可能會有保險給付，台灣健保沒有支持，所以有人開玩笑，跨性別者一生下來就要負債100萬元，這是一筆不小負擔，希望政府看見這個需求。

長庚跨性別醫療團隊由泌尿外科、整形外科、精神科、內分泌科與婦產科共同組成，涵蓋心理評估、荷爾蒙治療、手術重建與長期追蹤。手術前必須先進行心理評估，確定病患至少有一年以上時間維持另一個性別外觀的生活，而且不會後悔才會動手術。全台約有十萬跨性別人口，絕多數人遠赴海外泰國等地進行性別確認手術。

