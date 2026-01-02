亞洲首座母乳庫推「冷凍宅配」 偏鄉早產兒也能喝到救命藥

台北市立聯合醫院婦幼院區母乳庫試辦冷凍宅配計畫，讓全台各地的早產兒和住院新生兒都能獲得捐贈母乳。這座亞洲首座公益母乳庫成立20年來，已有超過6300名寶寶受惠，現在透過冷鏈物流配送，連離島偏鄉的嬰兒都有機會喝到這份救命藥。

北市聯醫婦幼專案辦公室主任、婦產部主任張芳維指出，母乳對早產兒而言是高科技防護罩，其中的長鏈不飽和脂肪酸DHA和AA、乳鐵蛋白、免疫球蛋白、母乳寡糖等營養成分，能預防致命併發症發生。母乳中的DHA和AA是早產兒大腦灰質和視網膜結構的成分，對神經發育、長期認知功能至關重要，能降低早產兒視網膜病變、罹患慢性肺病的風險，減少成年後罹患慢性病的機率。

該母乳庫成立20年來接受6000多位產婦提供的愛心母乳，平均每年供應母乳給900多名寶寶。所有接受捐贈的母乳都會經過滅菌處理，曾獲得英國母乳庫協會認證，庫存的母乳品質合格率高達99.8%。張芳維表示，母乳庫的母乳主要供應對象有2大類，早產兒是壞死性小腸結腸炎最致命的高危險群，需求占了母乳庫供應量的92%;另一類是出現先天性異常需要手術的足月嬰兒，術後可能發生腸胃吸收不良、免疫不全等問題。

母乳寡糖可以讓寶寶腸道中的益生菌增生，還能阻斷病原體黏附在腸道，降低感染風險。張芳維解釋，母乳中的乳鐵蛋白和免疫球蛋白可以預防新生兒罹患致命的壞死性小腸結腸炎，降低出現遲發性敗血症的風險。當母乳庫存量充足時，多餘的會提供給因為媽媽罹患重病、哺乳可能會影響治療而無法親自哺餵母乳，或是媽媽生產不幸死亡留下的寶寶。

院方為達成母嬰友善，引進智慧化冷凍庫存管理系統，並與北部和中部地區多家醫院合作，以提升庫存母乳的使用效率。北部的母乳庫小型發送站，除了北市聯醫婦幼院區外，還包括台大、新光、林口長庚、台北慈濟等醫院。張芳維表示，院方先期已經在台中設立轉運站，方便中部地區能夠捐贈母乳的媽媽們就近捐贈，或是透過合作的冷凍宅配業者，將捐贈的母乳用最保鮮的方式送到轉運站。

中部地區合作的小型發送接收站醫院，包括台中榮總、中醫大附醫、中山醫附醫和童綜合醫院，發送站就設在這些醫院的新生兒加護病房，讓新生兒能就近在醫院就能喝到母乳。以往符合領取母乳資格的民眾，要索取母乳必須跑到北市聯醫婦幼院區才能領取，對於外縣市的民眾來說相當不便。

北市聯醫婦幼院區規畫2026年上半年試辦以冷鏈物流配送母乳到更多小型發送站和住家。張芳維強調，母乳運送過程必須符合食品安全規範，全程冷凍控溫，才能確保母乳的營養成分和免疫因子的穩定。去年試辦成功送到馬祖北竿給當地的一名新生兒，預計下半年可以正式上路，結合健保的偏鄉整合計畫，讓愛心母乳有機會送到全台和離島地區。

