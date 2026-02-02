亞洲首次！英國觀念藝術教父回顧展登高美館

高雄市立美術館今天(2日)公布2026年度重點計畫，最大亮點為台英聯合策劃的年度國際特展，將推出有「英國觀念藝術教父」封號的麥可．克雷格－馬丁（Michael Craig-Martin）首度亞洲大型回顧展，透過國際級展覽合作，展現高美館以藝術連結世界、深化城市文化能量的企圖。

高美館指出，在影像與物件不斷被複製、觀看日益被加速消費的當代視覺文化中,「我們如何觀看世界」成為藝術持續提問的重要命題，預定10月登場的《World in Color》（暫名）麥可・克雷格-馬丁(Michael Craig-Martin)亞洲首次大型回顧展，正是在這樣的脈絡下，藉由藝術實踐重新校準觀看，再現與理解之間的關係。該檔展覽也是由藝術家與高美館共同策展。

克雷格－馬丁自1960年代末嶄露頭角，對英國觀念藝術發展影響深遠，亦是「年輕英國藝術家」（YBAs）世代的重要啟蒙導師。他的創作橫跨數十年，持續挑戰物件、語言與認知之間的關係，深刻影響當代藝術、設計與視覺文化。



麥可．克雷格－馬丁《耳機（藍色）》，2020，粉體烤漆鋼材，333 × 274 × 6 cm，版數 3 + 1 AP © Michael Craig-Martin. （藝術家版權所有，攝影：Prudence Cuming Associates Ltd，圖片提供：高古軒）

特展集結藝術家逾70件作品，涵蓋繪畫、雕塑、戶外大型作品與沉浸式數位裝置，並將首度公開克雷格－馬丁最新創作，主軸聚焦藝術家長期關注的「觀看」、「再現」與「思考」命題，透過高度飽和與符號化的色彩與日常物件，引導觀眾重新檢視自身在觀看行為中的位置與角色，從生活中重新發現與世界的連結。



麥可．克雷格－馬丁。（攝影：Caroline True，圖片提供：藝術家、高古軒）

配合國際特展，高美館也將推出一系列跨場域活動，5月由兒童美術館率先推出前導展《哈囉！大笨鐘》，結合英國文學與藝術插畫，從兒童視角培養觀看與想像能力；特展期間也將規劃英國文化主題市集與表演，讓藝術走出展間，融入城市日常。

此外，高美館2026年其他重要展覽計畫還包括《高雄獎三十年：藝術的未竟與再啟》，並推出多檔台灣藝術家研究型展覽，持續書寫南方藝術史。高美館表示，未來將以藝術作為公共思考與城市美學的驅動力，讓美術館成為高雄成為連結、生成堆話的文化節點。(編輯：宋皖媛)