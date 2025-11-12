亞洲首間Signia落腳台南！福泰×希爾頓聯手 原大億麗緻改裝明年開幕

記者李育道／台南報導

台南Signia by Hilton酒店。（圖／業者提供）

台南旅宿市場再添國際級亮點！福泰飯店集團今（12）日宣布，與希爾頓集團攜手打造全台首家、同時也是亞洲首間「Signia by Hilton」酒店，正式簽署委託管理合約，預計於2026年開幕營運。飯店原址為台南大億麗緻酒店，重新翻修與擴建後，將由希爾頓集團管理，為台南注入嶄新國際能量。

福泰飯店集團董事長廖炳燿（右）。（圖／記者李育道攝影）

福泰飯店集團董事長廖炳燿表示，經歷五年市場研究與討論，最終選定Signia by Hilton，是因品牌定位能兼顧台南在地文化與國際水準。「我們希望藉由Signia的能量，讓古都與現代並存，吸引國際級活動落腳台南，帶動文化共融與觀光升級。」他說，這不僅是一場品牌合作，更是推動城市與產業共榮的起點。

福泰飯店集團與希爾頓簽約儀式。（圖／記者李育道攝影）

Signia by Hilton為希爾頓旗下新世代高端品牌，主打「親近卻不失奢華」，鎖定商務會議、獎勵旅遊及高端休閒（MICE）客群。台南新館規劃344間客房、560坪會議與宴會空間，並設置水療中心、室內泳池、健身中心與專屬Club Signia會所等設施。設計上融入台南在地意象，如鐵花窗與花磚元素，兼具文化溫度與現代設計感。

福泰飯店集團遞交鑰匙給台南Signia by Hilton總經理 Chris Roberts。（圖／記者李育道攝影）

飯店所在地位於市中心小西門、中山路商圈，鄰近新光三越西門店與藍晒圖文創園區，周邊更匯集超過50家博物館與特色小吃。福泰飯店指出，此案投資金額約10億元，期盼能結合觀光及半導體廊帶商務需求，推升南台灣高端旅宿能見度。

台南Signia by Hilton酒店。（圖／業者提供）

Signia by Hilton Tainan總經理Chris Roberts表示，這是品牌在東亞的首個據點，飯店將邀請旅客體驗「融合在地文化的國際服務」，未來將在餐飲與活動中呈現台南的歷史與人情味，打造兼具國際品質與城市溫度的新型態奢華酒店。

