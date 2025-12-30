亞洲黑熊「黑糖」17歲生日 保育員精心準備特製蛋糕

今天是台北市立動物園亞洲黑熊「黑糖」17歲生日。圖：動物園提供

今(30)日適逢台北市立動物園亞洲黑熊「黑糖」的17歲生日，保育員特別以冬季當令蔬果準備食材豐富化大餐作為牠的驚喜。保育員為黑熊製作的溫馨蛋糕背後，隱藏著黑熊強大雜食天性與敏銳嗅覺的訊息，正是近期日本及台灣山區頻傳黑熊進入人類社區覓食的關鍵因素，動物園呼籲大眾唯有落實「無痕山林（Leave No Trace）」，才能真正守護黑熊。

保育員特別以冬季當令蔬果準備食材豐富化大餐。圖：動物園提供

動物園表示，黑熊雖然身為食肉目動物，但食物中植物比例高達80%以上。牠們擁有極高的食性彈性，能因應季節尋找當令的果實、蜂蛹或小型哺乳動物。保育員製作「行為豐富化」食物，正是利用這種「什麼都想吃、什麼都想探索」的本能，增加黑熊在圈養環境下的活動量與大腦刺激。在今日保育員為黑熊「黑糖」精心準備「蛋糕」內容包含燕麥、紅棗、葡萄乾混和蒸熟的主體，以及空心菜、高麗菜、大黃瓜、紅蘿蔔，加上地瓜泥和堅果點綴。這份菜單展現亞洲黑熊以植物為主食的雜食性（Omnivorous）。

保育員為黑熊「黑糖」精心準備「蛋糕」。圖：動物園提供

今天過17歲生日的亞洲黑熊「黑糖」在活動場內利用大大的熊掌撥弄蛋糕，展現出高度的探索熱情。吃完蛋糕後，又四處尋找保育員藏在活動場中的其他蔬果早餐，現場遊客透過觀察黑熊如何運用靈敏嗅覺尋找隱藏的蔬果，深刻體會到牠們對食物的渴望。

黑熊這種「強大的雜食性」與「對高熱量食物的追求」，讓熊與人類社會的界線變得模糊。近期日本頻繁發生黑熊闖入住宅區事件，推測主因是冬季山區天然食物短缺，黑熊轉而受人類生活圈的氣味吸引。

動物園提醒，黑熊的嗅覺比犬類更靈敏，在野外，人類隨手丟棄的果皮、剩菜，甚至是未洗淨的罐頭，對黑熊而言都是「高回報」的補給站。一旦黑熊將「人類」與「輕鬆獲得的食物」產生連結，即「制約行為」，牠們就會主動靠近聚落、露營區甚至登山步道，這不僅增加了人熊衝突的風險，更可能導致黑熊因誤食塑膠等異物而喪命。

要與黑熊和諧共存，關鍵不在於恐懼，而在於「不提供誘因」。園方提出三大呼籲，落實無痕山林。首先是「廚餘零落地」，入山健行或露營時，所有具氣味的垃圾，包含果皮、茶葉渣等，都必須全數帶下山，切勿以為「天然腐爛」就地掩埋，那是吸引黑熊的定時炸彈；第二，「食物密封存」，在營地時，應使用密封袋或抗熊防護罐收納食物，避免氣味遠播；最後，「不餵食原則」，絕對不可因好奇而餵食野生動物，這會改變黑熊的野性，造成不可逆的生態悲劇。

動物園表示，行為豐富化計畫不僅是為了動物福祉，希望黑熊「黑糖」的生日，能成為大眾學習與熊共處的契機。當走進山林，請尊重牠們是這片土地的原住民，帶走所有的垃圾與氣味，讓黑熊能安全地留在森林裡，而非在人類社區中冒險。想為黑熊保育出一份力的話，下次上山時，請挑戰「垃圾零產出」，實踐無痕山林。

