亞洲1國蟬聯護照冠軍 台灣人羨慕：自動通關超快

2026年最新全球護照排名出爐，新加坡蟬聯榜首，可免簽192個國家與地區，相關結果掀起網友討論，不少人形容「新加坡就像亞洲版瑞士」，並分享實際經驗，指與新加坡人一起出國時，對方多半能使用自動通關，速度快又便利，讓人相當羨慕；至於台灣護照排名第33名，雖未躋身前段班，但常見旅遊目的地多數可免簽，仍被不少網友評為實用度高、日常使用已相當足夠。

一名網友近日在Dcard分享，看到最新公布的全球護照排行，新加坡蟬聯世界第一，日本與韓國並列第二，而台灣排名不算前段班，但可免簽前往歐洲申根區、美國、日本和韓國，其實已經夠用。

貼文引發網友討論，不少人直言「新加坡在某種程度上就像亞洲的瑞士」、「新加坡國土小但超有錢，護照真的好用」。也有人分享實際經驗，「和新加坡朋友出國，發現對方常能自動通關，而他只能排人工檢查」、「先生是新加坡人，每次出國都能自動通關，後來都讓他先去排隊等行李」。

根據「恒理護照指數」（Henley Passport Index）官網公布的2026年最新護照指數排行，新加坡蟬聯全球第1名，可免簽192個國家與地區，日本與韓國並列第2名，免簽國皆為188個；排第3名的國家包括丹麥、盧森堡、西班牙、瑞典與瑞士，免簽國數均為186個；至於整份榜單中排名最後的國家為阿富汗，免簽國僅24個。

而台灣護照排第33名，可免簽139個國家與地區，香港排名第15名，可免簽171個國家與地區，中國大陸則位居第59名，可免簽81個國家與地區。

