亞洲3男神罕同台！王嘉爾、張敬軒、Tyson Yoshi驚喜現身嗨翻全場

王嘉爾、張敬軒、Tyson Yoshi驚喜同台。（Just Kidding Limited 提供）

Tyson Yoshi日前一連兩天在澳門倫敦人綜藝館舉辦新巡演「TYSON YOSHI THE VILLAIN LIVE IN MACAO」，這也是他出道以來首次在澳門開唱，有著高人氣的他不僅兩場吸引兩場共逾萬名爆滿粉絲朝聖，演唱會更顯盡好人緣，兩場嘉賓雲集，除了首場邀來香港R＆B情歌王子湯令山（Gareth T.）助陣，第二天壓軸場更一舉邀來亞洲男神王嘉爾 及 香港超人氣歌王張敬軒站台，讓本次澳門演唱會宛如Tyson Yoshi 的好友同樂會，現場星光熠熠，熱鬧非凡。

廣告 廣告

其中最令歌迷驚喜的莫過於Tyson Yoshi與王嘉爾 兩位男神首度同台飆歌，兩人特別在現場首唱新歌〈DeadEnd〉，上兩人在舞台上以「一黑一白」的造型亮相，雙帥合體掀起全場尖叫連連，王嘉爾更當場拱 Tyson 即興跳舞，讓他連忙揮手拒絕，逗得全場大笑。談及〈DeadEnd〉的創作過程，Tyson 分享原本構想是一首帶有 90 年代情懷的流行歌曲，王嘉爾更特別為他量身打造歌詞細節，兩人在台上互虧、互嗆，默契十足，也讓現場氣氛持續升溫。王嘉爾也透露，希望未來能與 Tyson 合作推出廣東歌曲，兩人你來我往的互動，成為當晚一大亮點。

壓軸場第二波驚喜則由張敬軒登場助陣，Tyson 見到張敬軒現身立刻上前迎接，兩人合唱〈By My Side〉，並透過互動橋段帶動全場粉絲尖叫聲。張敬軒更在台上細心替 Tyson 整理頭髮、撿起外套，展現深厚情誼，引來觀眾陣陣驚呼。隨著演唱會進入尾聲，Tyson 演唱〈In My Dream〉時，王嘉爾與張敬軒再度一同登台安可，三位男神罕見合體，與全場觀眾一起掀起最高潮，也為澳門演唱會留下經典畫面。Tyson 也預告，未來希望今年下半年能重返「音樂家鄉」台灣開唱，讓台灣歌迷期待值瞬間飆升。

除了演唱會嘉賓雲集，更肌情滿滿，有著好身材的Tyson Yoshi 不吝嗇展現健壯六塊肌，不僅半裸上陣，還首次獻出吉他自彈自唱處男秀，為澳門場獻上第二個「第一次」！只見現場彈唱〈你不會一輩子的愛上我〉的他成功將「震撼波」(胸肌)與「音波」合而為一，還得意地望向好友兼吉他手 Teddy Fan 開玩笑說：「學著點啊！」相當搞笑。Tyson 接著自嘲表示：「我今天算是『破處』啦！其實我只會彈這一首歌，其他一概不會。為了這個表演苦練了好幾個月，但也只練這一首，所以 Teddy 還不能被辭退，大家放心，之後還是會看到他。」向來寵粉的他，更將這次「破處用的吉他 Pick」送給台下觀眾，並感性感謝支持：「看到很多熟悉的面孔，謝謝你們的支持，I Love You Too！」

更多中時新聞網報導

68歲齊豫風采依舊在自勉不退休

SJ高雄嗨歌3天 始源感冒向粉絲致歉

白家綺檳城嗑榴槤 柯叔元Q毛「開箱」