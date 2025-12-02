亞洲4國洪患增至1300人罹難 災民面臨缺糧危機
（中央社班達亞齊2日綜合外電報導）印尼與斯里蘭卡政府及援助團體今天加緊腳步，努力將物資送至困於洪水災區的數以十萬計災民手中。這場洪患已導致亞洲4國共1300人罹難。
法新社報導，季風豪雨跟兩個熱帶氣旋上週在斯里蘭卡、印尼蘇門答臘（Sumatra）部分地區、泰國南部和馬來西亞北部降下大雨。
截至今天下午，蘇門答臘各地罹難者增至712人，失聯者也增至500人。
另場暴風雨席捲斯里蘭卡全國，豪雨導致暴洪和致命山崩，奪走至少410條人命，另有336人下落不明。
造成印尼淹大水的天氣系統也將豪雨帶至泰國南部，當地至少有176人喪命；馬來西亞則有兩人死亡。
雖然洪水現已大致退去，但嚴重災情迫使數以十萬計民眾暫居避難中心，且難以取得乾淨的水和食物。
在重災區印尼亞齊省（Aceh），民眾告訴法新社所有負擔得起的人都在囤貨。
現年29歲的艾娜（Erna Mardhiah）在班達亞齊（Banda Aceh）一間加油站表示，「大家都擔心油會用光」，她已經排隊等買汽油等了兩個小時。
她談到：「多數物價已經飆高…光辣椒每公斤就要30萬印尼盾（約新台幣570元），所以大家才會瘋狂搶購吧。」
援助團體警告，當地市場的民生必需品已經出現短缺，物價漲為3倍。
全球伊斯蘭救濟組織（Islamic Relief）指出：「如果供貨管道無法於未來7天內恢復，亞齊省各地社區恐將面臨糧食短缺跟飢餓危機。」（編譯：洪培英）1141202
其他人也在看
惡火中奇蹟！港男躲屋倖存 與妻小重逢淚崩
香港世紀大火造成無數家庭破碎，但惡火中也有奇蹟發生。住在宏福苑的一位李先生，是倖存的民眾之一，他接受外媒採訪，還原逃生過程，表示當濃煙開始竄進屋內時，他一度以為就要葬身火窟，所幸等了2小時盼到救難人員，與火場外頭的妻小重逢，堪稱奇蹟。TVBS新聞網 ・ 22 小時前 ・ 21
「要幫義父報仇」！萬華「黑狗」被斷腳筋揭天道盟恩怨
被警方當場逮捕！北市萬華區昨（1日）中午發生兇案，天道盟的重量級大咖「黑狗」遭2名刀手在停車場內狠斷腳筋，駭人的是2人竟沒離開現場，冷笑看他趴地哀嚎直到警方抵達，報案的就是其中1名嫌犯，他聲稱要幫義父「寶勝」報仇。中天新聞網 ・ 10 小時前 ・ 112
日本達摩寺遭闖入破壞！中國女遊客越線毀「TW」圖案 台日網友怒炸
近期中日關係持續緊繃，中國官方雖呼籲民眾「暫時避免赴日旅遊」，大阪知名景點勝尾寺仍吸引大批遊客造訪。然而，這座以滿園達摩聞名的寺院，近日卻傳出中國遊客跨越保護線，動手破壞寺內排列的臺灣形狀與「TW」字樣達摩群，引發台日網友怒火。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 89
欠1萬修車費！17歲少年打工還債 遭惡煞砍到臟器外露
只因為一萬多塊就把人砍成這樣！深入追蹤這名17歲工讀生，曾三進三出這家店、生活狀態不穩定又很需要錢，他因為跟嫌犯借機車、有1萬多修車費，欠了兩個月都沒還，嫌犯一氣之下找7名同夥跑到美食商圈砍人，警方獲報後展開追緝，4小時後8人都落網，依殺人未遂罪移送法辦。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 35
為32元電鍋清潔隊員遭判刑 藍委要提案修法了
[Newtalk新聞] 台北市環保局黃姓清潔隊員涉嫌將回收的電鍋轉贈給拾荒婦人，遭檢方依貪污罪起訴。士林地方法院審理後，今（2日）判處黃男有期徒刑3月，緩刑2年，褫奪公權1年，全案可上訴。使得該案再次引發輿論爭議。國民黨立委蘇清泉則透露，國民黨立委翁曉玲已為此案提案修《貪汙治罪條例》， 要將貪汙金額在5萬元以下者不罰，將微罪不舉的精神明文入法。 起訴書指出，黃姓清潔隊員去年7月26日晚間6時42分許，將隨車時所收運的大同電鍋（價值新台幣32.56元）放到自己的小貨車上，帶回家中，在確認電鍋可使用後，翌日，將電鍋帶到新北市新莊區忠誠街、中泰街一帶，贈送給一名真實姓名、年籍均不詳的婦人。黃姓清潔隊員後來向法務部廉政署北部地區調查組廉政官自首，士林地檢署今年6月間依貪污治罪條例起訴。 蘇清泉則諷刺，比照近日曝光最大宗詐騙案「太子集團」在台涉詐金額45億元，25名嫌犯有20人交保，交保金額僅5萬元至100萬元，這名清潔隊員的好心，反受司法不可承受之重，其不公待遇簡直令人髮指。 蘇清泉透露，翁曉玲為此提案修《貪汙治罪條例》，要將貪汙金額在5萬元以下者不罰，將微罪不舉的精神明文入法，他十分認同，收新頭殼 ・ 3 小時前 ・ 35
台61車禍「工程防撞車整個被鏟起」休旅車卡車底…22歲男重傷送醫
台61線西濱快速道路昨（11月30日）發生一起死亡車禍。一名張姓男子（22歲）駕駛休旅車行經雲林麥寮南下路段時，不明原因追撞上正在施工的工程防撞車，休旅車直接卡進工程車底下，張男因此受困；消防救護人員到場後，隨即將人救出，但張男已無生命跡象，緊急送醫搶救仍宣告不治。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 19
香港宏福苑大火：死亡數增至156人，10名為外傭，成立「獨立委員會」進行調查，民間記者會取消
宏福苑共有235名外傭，其中10位喪生，3人受傷，30人失蹤。每名遇難外傭家屬可獲約80萬港元補償；受傷者可獲5萬至10萬元補助。BBC NEWS 中文 ・ 3 小時前 ・ 43
中巴行駛禁行路段! 車內竟是"22名失聯移工"上山採野薑
中部中心/邱俊超 苗栗報導苗栗員警，在南庄鄉山區，發現一輛中型巴士，違規行駛禁行路段，上前攔查，赫然發現，車內竟有22名失聯移工，由於人數眾多，還動用幾輛警車，分批把人送下山！經過調查，這些失聯移工，是一名地主找來採收野薑，集體被依違反就業服務法，移請專勤隊處理。警查違規車意外查到22名失聯移工。這輛中型巴士，原本行駛在苗栗縣南庄鄉苗21線13K附近，ㄟ，這裡是中巴的禁止通行路段，員警於是上前把車攔下！駕駛下車了，講的是中文，不過，當員警上車一看，22名乘客，疑似都來自東南亞，警察要他們拿出證件來，他們面露尷尬，難道是失聯移工嗎？警查違規車意外查到22名失聯移工。南庄分駐所兩名員警，原本在執行交通整理勤務，卻剛好碰上違規行駛的中巴，員警即時攔車並加以盤查，意外查到了12名泰籍以及10名越南籍移工。整個查緝過程，剛好被開車經過的當地議員目睹，議員讚許，員警認真與機智，值得鼓勵！警方調查，這群失聯移工，由何姓地主所聘僱，分別從嘉義梅山、彰化伸港，被載往苗栗南庄東河村陸家地區，採收野薑。全案偵訊後，依違反就業服務法，移請苗栗專勤隊處理。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：中巴行駛禁行路段! 車內竟是"22名失聯移工"上山採野薑 更多民視新聞報導移工鎖房門「強上酒醉女」 威脅不從就殺 完事辯：她帶保險套，是自願越南逃逸移工為4500元 宰貓剝皮再槍殺石虎台中外籍移工「侵犯受害女」！威脅「不從就S妳」完事竟辯：是自願民視影音 ・ 1 天前 ・ 3
勞動基金10月大賺3千億元 新制勞退平均分紅上看4.3萬元
台股10月份驚驚漲，勞動基金運用局今（1）日公布10月最新勞動基金績效，單月賺進3,006億元，創單月新高；前10個月收益達8,595億元，收益率為12.46%，整體勞動基金規模為7兆5,646億元。其中，新制勞退基金賺5,589.1億元，若以目前參與收益分配的有效帳戶1,292萬戶計算，每位勞工平均帳面分紅增加至4.3萬元。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 79
才控前妻「名媛界大S」脫產！夜店大亨夏天倫驚傳「手臂遭砍傷」送醫
社會中心／綜合報導在信義區打造夜店版圖、有「夜店大亨」之稱的夏天倫，日前因與被稱為「名媛界大S」的前妻黃廉盈爆發財務糾紛，再度成為外界焦點。沒想到今（30日）晚間又傳出意外事件，他與女友行經途中遭人持利器攻擊，手臂被劃傷後緊急送往醫院。至於整起案件的經過與動機，警方已介入調查，正進一步釐清相關細節。民視 ・ 1 天前 ・ 12
阿里山林鐵113歲生日慶推限定款車票 節慶列車遊程、4款票面&限量隱藏款、林鐵時光市集資訊一次看！
阿里山林業鐵路自1912年12月25日由嘉義通車至二萬平段，今年歡慶通車113週年！每年12月阿里山林業鐵路及文化資產管理處定期辦理「林鐵通車慶祝活動」，今年起改以節慶形式搭配主題列車遊程、山村特色餐席、林鐵時光市集等多元類型推廣活動，12/3中午12:00準時開賣，打造「阿里山小火車 Cheers」節慶品牌，一起參與慶祝阿里山林鐵生日！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 1 天前 ・ 發起對話
香港大火、港警再出手！前任區議員被捕
[NOWnews今日新聞]香港宏福苑五級大火，截至發稿時間為止，已知造成至少146人死亡、79人受傷，並有若干人仍處於失蹤狀態，54具遺體待辨認。香港社會處於敏感之際，「大埔宏福苑火災關注組」在網路上...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 86
不讓我抽不給你走！18歲屁孩邊走邊抽菸遭勸導 「三秒」封車騎士崩潰：不是我的車
新北市淡水1名18歲鍾姓男大生，11月28日下午因在淡江大學後方通學巷邊走邊抽菸，遭20歲賴姓男子勸導，沒想到他竟心生不滿，前往附近超商購買三秒膠，並滴入機車的鑰匙孔中，造成車輛無法正常使用，因車輛是賴男向朋友商借使用，他發現後立即報案，警方循線查獲鍾男到案，警詢後依毀損罪嫌函送士林地檢署偵辦。鏡報 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
左營槍擊命案槍手楊云豪逃逸出境 檢方發布殺人通緝
南部中心／民視新聞綜合報導一名詐欺通緝犯羅天義，今年8月22號出門溜狗遭開16槍死亡，警方調閱數百支監視器，查出槍手是來自新北市的楊云豪，據了解他本身前科累累，也曾當過車手，但他槍殺羅男後，在共犯接應下，已偷渡出境，目前全案無法偵審，檢方在上月28日發布殺人通緝。楊云豪在8/22左營文學路槍殺羅男後，就跑到橋頭高雄大學燒車跟變裝後徒步離開。（圖／民視新聞）51歲的詐欺通緝犯羅天義，今年8月22號出門溜狗，在高雄左營文學路，被埋伏槍手連開16槍，案發至今超過三個月，槍手仍在逃，檢警調閱上百隻監視器，研判槍手已偷渡出海。槍手就是照片上的這位，27歲的楊云豪，平時出沒新北市三重、土城一帶，前科累累的他曾犯下多起毀損、妨害自由、毒品、詐欺、傷害等罪，也當過詐欺車手，所涉案件均非重罪，不料這回卻成了重案槍手。被通緝的楊云豪，長相還沒正式曝光，不過他逃亡路線相當縝密。（圖／民視新聞）被通緝的楊云豪，長相還沒正式曝光，不過他逃亡路線相當縝密，8/22左營文學路槍殺羅男後，就跑到橋頭高雄大學燒車跟變裝後徒步離開，又逃到桃園藏匿，但警方到新竹攻堅撲空，後來楊在共犯協助下逃往屏東，後來從東港搭小琉球籍漁船成功偷渡出海。非當事律師李茂增：「只要證據夠的話，聲源：非當事律師李茂增，檢察官當然可以依法起訴，人是已經確定的，所以檢方應該會發布通緝，聲源：非當事律師李茂增，一入境就予以逮捕，法院審判就不一樣，法院尤其是一審，一定要被告到場。」楊云豪犯案過程到到逃亡路線，疑似早有規劃，如今偷渡出境，無法讓全案偵審，橋頭地檢已在11月28號發布殺人通緝，全面追捕。原文出處：左營槍擊命案槍手楊云豪逃逸出境 檢方發布殺人通緝 更多民視新聞報導高雄槍擊案! 通緝犯遭"行刑式"連開16槍 嫌犯燒汽車滅證畫面曝光！遛狗男遭連開16槍斃命 陳其邁：速將涉案人繩之以法高雄槍擊案狂轟16槍 警逮車主.接應共犯 槍手仍在逃民視影音 ・ 2 小時前 ・ 1
「醫師加班費免稅」真的來了！ 衛福部證實拍板、盼明年報稅適用
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 國內醫護人力流失嚴重，關鍵之一就是待遇，衛福部為止拋出「醫師加班費免稅」新政策。健保署署長陳亮妤今（2）日證實，已獲醫界及跨黨派立委高度共識，也跟財政部進行非常多的溝通，目前草案已送進衛福部，預計比照警消人員，若醫師的加班時數超過一定比例，就能減稅，希望今年年底上路，明年報稅就可以適用。 陳亮妤上午出席健保署「癌症治...匯流新聞網 ・ 9 小時前 ・ 發起對話
車牌吊扣變吊銷！ 台中12警、17代辦業者遭起訴｜#鏡新聞
台中17名汽車代辦業者，利用修法前漏洞，陸續找12名熟識的員警幫忙，把154輛吊扣車牌的車輛，改開立吊銷的罰單，如此一來，只要驗車就能重新領牌提早上路，代辦業者每件收費約2萬元，不法獲利308萬，而12名員警雖然沒收賄，但圖利金額合計至少4400萬元，29人都被起訴，涉案員警也遭到停職。鏡新聞 ・ 1 小時前 ・ 1
無薪假一口氣新增697人！總數突破9千人...勞動部：3大廠受美國關稅衝擊
勞動部今（1）日公布最新一期無薪假共計456家，實施人數為9,153人，家數增加21家、人數也大增697人。勞動部官員表示，此期人數明顯回升，主要因新增3家超過150人的大型企業通報實施，分別屬於機械設備製造業、金屬製品製造業以及民生工業，皆因受美國關稅影響，導致訂單不穩。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 13
感受近期諸事不順、業績不佳？民俗專家：敬請把握農曆10月12日
農曆10月12日，也就是國曆的12月1日就是被稱為「大聖爺」齊天大聖的生日，需要貴人、財運的朋友要好好地把握這一天，知名民俗大師廖大乙就說，只要在當天向大聖爺祝壽並誠心祈求，讓「恨鐵不成鋼」的日子可以否極泰來。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
香港宏福苑大火增至146死 港民淚崩獻花
香港宏福苑大火災情慘重，死亡人數已從128人增至146人，目前仍有40多人下落不明。警方兩度進入火場搜查，在宏盛閣的房間、樓梯、走廊以及天台等處陸續發現罹難者遺體。隨著火勢受控，警方持續進行現場鑑識工作，但由於火場環境惡劣，遺體大多被燒至焦黑，身分辨認工作困難。家屬們悲痛獻花，面對焦黑的大樓，眼淚不斷流下。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
嫌犯抓到了！「夜店大亨」夏天倫遭砍殺 犯案逃逸後竟「做了這事」
即時中心／温芸萱報導有「夜店大亨」之稱的夏天倫昨（30）日晚間在台北市遭兩名男子持利器、辣椒水突襲，同行女友也被噴傷。警方獲報後立即送醫並成立專案小組，漏夜調閱監視器鎖定犯嫌，並查扣刀械、棍棒、辣椒水等證物。林姓主嫌逃逸後又自首，警方初判本案具預謀性，至於是否與夏天倫近日與前妻「名媛界大S」黃廉盈的財務糾紛有關，仍待檢警進一步釐清。民視 ・ 1 天前 ・ 6