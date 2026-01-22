亞洲9國宣布加入川普「和平委員會」！確保加薩走廊永久停火

美國總統川普（Donald Trump）。（圖／達志／美聯社）

中東及亞洲9個國家於21日宣布，計畫加入美國總統川普（Donald Trump）倡議的「和平委員會」（Board of Peace），並強調在巴勒斯坦飛地加薩走廊，確保「永久停火」的必要性。

據卡達媒體《半島電視台》報導，巴基斯坦、埃及、約旦、阿拉伯聯合大公國、印尼、土耳其、沙烏地阿拉伯以及卡達的外交部長，於21日發表聯合聲明稱，它們將加入由川普領導的和平委員會。接著科威特外交部也於21日稍晚單獨宣布，該國已接受川普的邀請，加入該和平委員會。

上述8國的聯合聲明指出：「各國部長重申對川普總統所主導和平努力的支持。」並補充稱，該委員會的任務在於「鞏固永久停火、支持加薩的重建，並在國際法框架下，推動以巴勒斯坦人民自決權與建國權為基礎的公正且持久和平，從而為區域內所有國家與人民鋪設安全與穩定之路。」

這一系列宣布，正值白宮日前公布「和平委員會」成員組成之後不久。該委員會是川普提出、旨在結束以色列對加薩巴勒斯坦人所發動「種族滅絕戰爭」的20點計畫之一。川普20日還批評聯合國始終未能發揮其維和作用，並稱和平委員會「有可能」會取代前者。

該委員會成員包括美國總統特使威特科夫（Steve Witkoff）、川普女婿庫許納（Jared Kushner），以及前英國首相布萊爾（Tony Blair）。委員會將負責監督1個巴勒斯坦技術官僚委員會，該委員會的職責是管理加薩走廊的日常事務。

然而，持續面臨以色列致命軍事攻擊與人道援助限制的加薩巴勒斯坦人，已對這套由美國主導的多邊機制提出質疑。觀察人士也對川普在和平委員會中納入多名堅定支持以色列的人士，以及以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的參與，表達憂慮。

21日稍早，納坦雅胡辦公室宣布他將參與該機制。然而，他目前已因涉嫌在加薩犯下戰爭罪行，而面臨國際刑事法院（International Criminal Court）的逮捕令。

居住在加薩市（Gaza City）的居民桑達維（Abu Ramzi al-Sandawi）極力反對納坦雅胡參與和平委員會，並譴責這位以色列總理是「對加薩發動戰爭的領導者」，「他摧毀了我們的世界，眾所皆知，納坦雅胡就是這場戰爭的原因。」

根據加薩當地巴勒斯坦衛生部（Palestinian Health Ministry）的最新數據，自美國斡旋的停火協議於去年10月生效以來，以色列對加薩的攻擊已造成至少466名巴勒斯坦人死亡。

