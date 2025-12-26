「亞洲CI設計大展」盛大開幕 匯集11個亞洲國家地區代表性企業識別案例 見證亞洲品牌形象設計的當代表現



隨著近年亞洲經濟與文化影響力持續提升，企業識別（Corporate Identity, CI）已成為展現產業價值與文化內涵的重要載體；為全面呈現亞洲CI設計的多元樣貌與創新成果，CCIDA中華企業形象發展協會特別策劃辦理「2025亞洲CI設計大展」，並將於2025年12月27日（星期六）在國立臺灣師範大學美術學系館德群畫廊隆重登場，展期至2026年1月1日。



本次展覽廣邀亞洲10個國家地區具代表性的CI設計師與團隊參與，包含日本、韓國、中國大陸、香港、澳門、印度、泰國、越南、蒙古及臺灣等10個國家地區，總計展出近百位設計師的兩百張展版，透過各自精選的案例，全面展現亞洲各個國家地區在企業識別、品牌策略與系統設計的深厚能量與前瞻思維。

「2025亞洲CI設計大展」以「見證亞洲CI設計成果」為策展核心，聚焦於歷年亞洲各個國家地區CIS企業識別系統之完整規劃與實務應用，展出項目包含企業與組織之標誌設計、品牌視覺系統、應用延伸設計、品牌策略概念與跨媒體實踐成果等，期望透過跨國案例的展現，呈現CI設計不僅是視覺系統的建構，更是一種結合形象識別、品牌策略、公共溝通與設計文化的專業實踐。本次展覽藉由亞洲11個國家地區歷年CI規劃設計的成果交流，促進亞洲設計界彼此理解與學習，進一步強化設計專業的連結，展現亞洲在全球設計版圖中持續累積的創新能量與文化深度。





2025亞洲CI大展將於12月27日（星期六）上午10:00於國立台灣師範大學美術系館德群畫廊舉行開幕典禮，邀請產、官、學界代表、設計專家及國內外來賓共襄盛舉。同日下午14:00–17:00，將於同一場地舉辦「亞洲CI論壇」，邀集來自中國大陸、香港、澳門與台灣CI設計實務者與專家，針對亞洲品牌發展、企業識別設計趨勢、文化差異與全球化挑戰進行交流分享，促進跨國設計觀點與產業經驗的深度對話。





展覽名稱｜亞洲CI設計大展

展覽日期｜2025.12.27（六）– 2026.01.01（四）

展覽時間｜週一至週日 09:00–17:00

開幕典禮｜2025.12.27（六）10:00

亞洲CI論壇｜2025.12.27（六）14:00–17:00

展覽暨論壇地點｜國立臺灣師範大學 美術學系館 德群畫廊

（臺北市大安區師大路1號）

