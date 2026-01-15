亞灣城市轉型關鍵拼圖 承億酒店以文化先行為高雄預留未來

高雄亞洲新灣區正站上城市發展的重要轉折點。在多家國際級科技企業相繼進駐、港灣建設加速成形之際，這片水岸逐步從傳統港區轉化為結合科技、文化與生活的新世代城市核心。然而，在科技資本尚未聚焦南方之前，亞灣仍是一處需要時間與信任累積的場域。承億集團早在2022年即選擇率先進駐，攜手高雄市政府與台灣人壽，以BOT模式打造全亞洲唯一與國家級公共圖書館共構的五星級承億酒店，為亞灣鋪設文化與公共價值的第一塊地基。

廣告 廣告

↑圖說：隨著國際科技企業陸續進駐亞灣，港灣的未來輪廓逐漸清晰。但承億酒店回望這段歷程，更深刻體會到，今日的繁榮並非一夕而成，而是來自多年來文化與公共價值的耕耘。（圖片來源：承億酒店提供）

一般大眾對BOT案的印象，多半停留在交通、商場或環保設施等機能導向建設，而亞灣的案例，則是全台首度以文化創意為核心、與公共圖書館共構的BOT模式。承億酒店進駐亞灣2.0階段，看準水岸型態中心商業區的發展潛力，將飯店不再定位為單一商業設施，而是與閱讀、文化策展及城市生活深度結合，形塑旅人、市民與創作者共融的公共場域，翻轉傳統「商業優先、公共附屬」的BOT思維，讓公共建設成為城市精神與生活方式的延伸。

↑圖說：承億酒店與高雄市立圖書館總館共構，此模式翻轉了傳統 BOT 以商業為主、公共設施為輔的邏輯，使公共建設不再只是建築硬體，而是城市精神與生活方式的延伸。（圖片來源：承億酒店提供）

承億酒店指出，一座城市真正的競爭力，來自其如何對待知識、文化與日常生活。亞灣不只是一塊開發用地，而是一個值得被妥善安放未來的所在。隨著國際科技企業陸續進駐，以及指標性設施逐步到位，亞灣的未來輪廓日益清晰，但回顧發展歷程，今日的能量並非一蹴可幾，而是多年來文化與公共價值持續累積的成果。

↑圖說：從圖書館、藝術策展、閱讀空間到城市款待，承億酒店讓亞灣在全球資本抵達之前，就已經是一座「有人願意停留的地方」（圖片來源：承億酒店提供）

從公共圖書館、藝術策展、閱讀空間到城市款待，承億酒店在全球資本抵達之前，先行為亞灣注入「願意停留」的城市條件。承億酒店強調，科技帶來發展動能，文化則賦予城市深度，唯有兩者長期共生，亞灣才能真正成為新世代的城市核心。

不是追逐風口而來，而是在城市尚未被世界看見時選擇相信。承億酒店表示，未來將持續以文化策展、人文思維與城市款待，陪伴高雄走向下一個十年；在快速競逐的城市發展中，最難複製的不是建設速度，而是誰願意最早留下，為一座城市守住應有的靈魂。

更多品觀點報導

BTS世界巡演首度登高雄 粉絲社群熱浪掀「愛邁邁邁」告白潮

全台埃及熱升溫 奇美博物館《埃及之王》開展倒數推親子導覽與高鐵85折聯票

