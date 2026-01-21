亞灣智慧公宅上樑 634戶社宅10月底前招租

▲「前鎮亞灣智慧公宅(第一期)新建統包工程」上樑典禮今（21）日舉辦。（圖／記者陳美嘉攝，2026.01.21）

[NOWnews今日新聞] 「前鎮亞灣智慧公宅(第一期)新建統包工程」上樑典禮今（21）日舉辦，整體工程預計10月底前取得使用執照，並同步辦理招租作業。此案將規劃1幢4棟集合住宅，地上14層、地下2層，總戶數達634戶，提供一房、二房及三房等多元房型，並設置店舖、托嬰及長照據點、社福服務空間及綠廊帶散步道等多元公共設施，目標建構兼具居住品質、智慧服務與生活機能的友善社區，打造蛋黃區社宅新典範。

▲ 完工模擬圖。（圖／高市府都發局提供）

前鎮亞灣智慧公宅基地位於高雄亞洲新灣區蛋黃地帶，鄰近捷運與輕軌路網、百貨商場及商辦大樓，串聯亞灣2.0智慧科技創新園區與5G AIoT產業聚落。高市府都發局表示，本案截至目前工程進度已達48.5%，超前0.3%穩定推進，市府將持續加強監督，確保如期如質完工，提供市民高品質智慧社宅選擇。

副市長林欽榮主持今日前鎮亞灣智慧公宅(第一期)上樑儀式，祈求工程如期如質、平安順利圓滿完成。並表示，目前中央與市府興建高雄市社會住宅已完工及營運中約3,336戶，規劃及設計中約1萬260戶、工程執行中逾1萬2,604戶，共計2萬6,200戶，完工後會陸續公布社宅基地，讓市民清楚掌握高雄社宅布建藍圖。

