亞灣馬光中醫精緻醫療服務打造社區健康據點
[NOWnews今日新聞] 馬光醫療網自創立以來，持續拓展全台據點，今（22）日迎來旗下第 25 家分院「亞灣馬光中醫診所」。新院位於高雄苓雅區、鄰近捷運三多商圈站旁，不僅延續專業的中醫服務傳統，更以「日式侘寂美學」設計營造沉靜氛圍。
不同於傳統診所多設立於住宅社區，此次亞灣馬光直接落腳新灣區核心，象徵醫療機構正與城市經濟命脈共生，補足「產業、生活、健康」三位一體的發展格局。這不僅呼應都市更新，也讓中醫在新興城市脈絡下擁有更具現代性的角色。
亞灣馬光的空間設計融入「日式侘寂美學」，在木質質感、柔和光影與簡約線條中，呈現出回歸自然的寧靜氛圍。光醫療網黃福祥執行長表示，「診所的定位也不再只是治療場域，而是生活品質的實際體現，我希望讓患者體驗馬光獨有的精緻醫療服務，徹底顛覆民眾對於傳統中醫的想像，也讓『健康』成為地王新價值的一部分。」
亞灣馬光中醫診所透過軟硬體資源與活動參與，打造苓雅區居民與上班族的重要健康據點。無論是日常調理、疾病看診或是參與社區健康推廣，診所皆以高效率、專業與關懷的服務，實踐「社區健康樞紐」的定位。馬光中醫不僅擁有專業中醫服務，更有領先業界的「全預約制模式」與「CRM顧客關係管理部門」，患者只需於預約前10分鐘報到，即可省去冗長的候診時間，改變一般人對中醫看診等待過久的印象；加上每間院所皆配有專屬CRM顧客關係服務專員，會主動關心患者需求及引導動線，提供如同親友般的貼心照護，讓患者獲得更多心理支持與安心感。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
高雄咖啡節11/22、23凹子底登場 咖啡、甜點、烘焙一次滿足
爆紅減重神針 醫提醒：不改飲食運動恐復胖
普發一萬元變更大！百貨飯店回饋有感加碼
其他人也在看
《娛樂世界》TWICE出道10年 子瑜返鄉今開唱
【時報-台北電】韓國人氣女團TWICE出道10年首度來台，將於22、23日在高雄世運主場館開唱，團員們21日下午陸續抵達小港國際機場，台灣籍成員子瑜首次在家鄉開唱，由於行程安排，她獨自從日本東京搭機，相較其他團員晚約1個多小時抵達高雄，近千名粉絲早早就擠爆接機大廳，向偶像展現台灣的熱情，粉絲也很欣慰子瑜走了10年的路，終於帶著成員一起回來了。 TWICE演唱會吸引大批海內外歌迷湧入高雄，許多熱情粉絲20日下班後，立刻從中北部趕往高雄小港機場，在機場外守整夜，因為機場深夜關門清場，粉絲索性在門口席地而坐，等到昨日一早再進接機大廳，就是為了搶到「接機第一排」，在最佳位置迎接偶像到來。 來自嘉義的小佩自製應援小物分送給其他歌迷，她說自己從TWICE出道前就開始追隨，「這次高雄看完，台北大巨蛋的票也買好了」。也有粉絲表示，從新加坡、馬來西亞的場次一路追到台灣，接下來還會到泰國繼續支持。 TWICE團員21日下午戴著口罩與墨鏡，在接機大廳現身後一路快步前往搭車，子瑜搭乘的班機也隨後抵達，她在安全人員圍繞下仍不忘與粉絲打招呼。由於兩批人都快速離開機場，讓許多粉絲準備的禮物來不及送上，但他們仍興奮能時報資訊 ・ 1 天前
子瑜飛抵高雄！TWICE熬10年解禁登台 鐵粉機場接駕見證歷史瞬間
韓國人氣女團TWICE出道10年首度訪台開唱，昨（20日）赴東京亮相精品活動的台灣成員子瑜，稍早也飛抵小港機場，終於以工作身分回家鄉！子瑜今約在下午3點57分踏進小港機場大廳，接著搭上車準備與已抵台的7位成員會合，一起備戰明後兩天在高雄世運主場館舉行的演唱會。鏡報 ・ 1 天前
TWICE高雄開唱 大批熱情粉絲熬夜接機
韓國人氣女團TWICE將於22日、23日在高雄世運主場館舉辦演唱會，吸引大批海內外歌迷湧入高雄，有熱情粉絲20日一下班，就從全台各地不約而同前來高雄小港國際機場準備接機，希望目睹偶像風采。中時新聞網 ・ 1 天前
TWICE抵達高雄機場 數百名粉絲熱情接機
（中央社記者林巧璉高雄21日電）台灣成員子瑜所屬的韓團TWICE於22、23日在高雄國家體育場開唱，今天除了子瑜獨自在下午3時許抵達，其餘7名成員皆在下午2時許先抵台，高雄機場擠進數百名粉絲接機，尖叫聲不斷。中央社 ・ 1 天前
TWICE高雄開唱！快閃接機大廳 下機溫差大「熱到脫外套」
韓國人氣女團TWICE將於22、23 日在高雄世運主場館開唱，21日團員們抵達高雄小港國際機場，下機後一路微笑揮手、低調快步離去，現場粉絲尖叫聲不斷，有人自製禮物要送給團員，雖然沒機會近距離接觸，但能一睹偶像風采已心滿意足；由於高雄相對氣溫較高，團員們下機後紛紛熱到脫外套，現場捕捉到Momo脫下白色絨毛大衣後一直拿在手上。中時新聞網 ・ 1 天前
TWICE來了！7名成員率先抵達高雄 大批粉絲到場接機
韓國人氣女團TWICE出道10年終於首度來台開唱，明、後兩天將登上高雄世運主場館與粉絲見面，今（21）日成員們分批抵達高雄小港機場，下午2點半第一批七名成員已經到達，「台灣女孩」子瑜則預計3點多落地，台視新聞網 ・ 1 天前
亞灣馬光中醫開幕進駐三多商圈核心 侘寂美學打造城市健康新地標
知名連鎖中醫集團馬光醫療網第 25 家分院「亞灣馬光中醫診所」，於高雄苓雅區、鄰近捷運三多商圈站旁正式啟用。新院落成不僅延續專業的中醫服務傳統，更以「日式侘寂美學」設計營造沉靜氛圍，回應亞洲新灣區的發展脈動，同時與三多商圈地王歷史地位呼應，期望成為在地居民與商圈族群的社區健康樞紐。品觀點 ・ 20 小時前
亞灣馬光中醫全新開幕 亞洲新灣區核心再添醫療量能
知名連鎖中醫集團馬光醫療網22日宣布於高雄苓雅區、鄰近捷運三多商圈站旁正式啟用「亞灣馬光中醫診所」，成為馬光集團旗下第25家分院。新院落成不僅延續專業的中醫服務傳統，更以「日式侘寂美學」設計營造沉靜氛圍，回應亞洲新灣區的發展脈動，同時與三多商圈地王歷史地位呼應，期望成為在地居民與商圈族群的社區健康樞紐。馬光醫療網自創立以來，持續拓展全台據點，亞灣馬光具有承先啟後的意義。它不僅擴大集團在南臺灣的布局，更是一次與城市共生的嘗試，探索中醫在當代都市中的多元可能性。中時財經即時 ・ 1 天前
公車同時來兩台怎麼攔？司機教：揮左手代表第2台
公車同時來兩台怎麼攔？司機教：揮左手代表第2台EBC東森新聞 ・ 1 天前
播新聞學語言 教育電臺兒童新聞主播體驗營
配合「國家語言整體發展方案」，國立教育廣播電臺今（22）日舉辦「臺灣台語兒童新聞主播體驗營-花蓮場」，在講師引導下，學習聲音表情與播報技巧，就連家長也一起嘗試，親子共同體驗當「新聞主播」。 只會聽國立教育廣播電台 ・ 21 小時前
男持鐵棍隨機攻擊 夫妻頭部受傷...犯案動機待釐清
男持鐵棍隨機攻擊 夫妻頭部受傷...犯案動機待釐清EBC東森新聞 ・ 22 小時前
涉洗錢與非法捐款 美國嘻哈歌手米歇爾判刑14年
（中央社華盛頓21日綜合外電報導）美國90年代嘻哈樂團「流亡者」成員米歇爾的律師今天證實，米歇爾遭到美國法院判刑14年，罪名是涉入金額高達數10億美元的馬來西亞詐騙案，並協助資金流入美國政壇。中央社 ・ 21 小時前
每百名寶寶就有1名極低出生體重！醫揭主因：高齡產婦、不孕症增
台灣每年有超過1千名極低體重早產兒出生，照護挑戰高，台大兒童醫院新生兒科主任曹伯年指出，極低體重早產兒（出生體重低於1,500公克）約占所有新生兒的1%。近年因高齡產婦與不孕症增加，早產風險持續攀升，去（2024）年院內就有約80名極低體重早產兒，加上院外轉診，每年照護人數超過百名，顯示醫療量能需求自由時報 ・ 20 小時前
颱風鳳凰重創蘇澳 姊妹城鎮日本館山市募資協助
（中央社記者沈如峰宜蘭縣22日電）宜蘭縣蘇澳鎮11日遭逢重大水患，約3200戶受影響。剛與蘇澳鎮締結為姊妹城鎮的日本千葉縣館山市，即日起至12月19日，於館山市6處地點設置捐款箱，呼籲民眾捐款救災。中央社 ・ 22 小時前
外資大撤退台積電重挫4% 大盤血崩近千點周線連三黑/鴻海OpenAI合作缺採購承諾 市場憂成「金主」股價挫/被動元件逆勢噴火 蜜望實金山電漲停最搶鏡｜Yahoo財經掃描
美股在強勁就業數據澆熄降息期待、聯準會10月會議紀錄偏鷹，以及市場對關稅與AI資本支出過熱的疑慮升溫下全面翻黑，四大指數重挫。道瓊工業指數下跌0.84%；標普500指數下跌1.56%；那斯達克指數下跌2.15%；費城半導體指數更重挫4.47%，反映投資人對半導體庫存、AI伺服器建置成本與企業支出周期的疑慮升高。科技股多數走弱，輝達財報雖亮眼但盤中由漲轉跌收黑3.15%，美光下殺逾10%、超微大跌近8%，向雲端服務商出租算力的CoreWeave與電腦儲存設備服務商Sandisk亦同步重摔，美股AI鏈全面遭到獲利了結。台積電ADR同步承壓，重挫拖累今日台股電子權值情緒。 亞股同樣全面走弱，日股大跌2.40%，韓股重挫3.79%，港股走弱2.38%，上證指數亦走跌2.45%，反映全球科技與出口產業鏈的避險氣氛持續升高。 台股今（21）日遭逢恐慌性賣壓重擊，終場大跌991.42點收26,434.94點，成交量5,508億元，周線連3黑、季線失守。權值股全面潰逃，台積電(2330)收跌70元至1385元、跌幅4.81%，鴻海(2317)下挫逾4.8%、日月光投控(3711)跌6%，聯發科(2454)亦收黑3.3%。盤面殺盤最重的記憶體族群崩跌，華邦電(2344)、南亞科(2408)、群聯(8299)、商丞(8277)全數被打到跌停，威剛(3260)、旺宏(2337)、力積電(6770)、十銓(4967)等跌幅集中6%～8%，成為今日重挫主因。反觀被動元件在銀膏、銅膏可能啟動漲價循環的題材帶動下，蜜望實(8043)、金山電(8042)強勢亮燈漲停，光頡(3624)、立隆電(2472)同步逆風走強，成為盤中少數亮點。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前
美語老師定居台灣！嘆「此生最後悔決定」狂列4缺點 眾人驚呆：好中肯
近日有位外國人在論壇上發文抱怨，自己來台灣旅遊後愛上台灣，決定在台灣定居，並在補習班擔任美語老師，然而實際定居後他卻直言「搬來台灣是我人生中最糟的決定」，點出台灣人雖然友善，但都是「有禮貌的疏離」，至於台灣年輕人他則評價「普遍沒什麼幹勁，整天活在網路世界裡」，長文曝光後許多台灣網友直言「滿中肯的」。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
曾經的奪冠功臣 道奇拜了6月TJ手術的昔日終結者菲利浦斯
今年完成世界大賽2連霸的洛杉磯道奇今（22日）再傳出球員異動，由於今天是大聯盟不續約（Non-tender）最後期限，他們確定不與今年6月剛動完TJ手術的前終結者菲利浦斯（Evan Phillips），但棒球事務部總裁Andrew Friedman仍強調，他們有意願再次簽回他。太報 ・ 23 小時前
桌球》球王之戰！王楚欽輸球爆氣「頭槌球桌」全場驚呆
在大陸第15屆全國運動會（全運會）男子桌球團體賽決賽中，北京隊王楚欽與上海隊樊振東上演頂尖對決，被外界視為真正的「球王之戰」。最終樊振東以3比1獲勝，而王楚欽在落敗瞬間因情緒激動，竟將頭「狠狠撞向球桌」，這一幕迅速引發球迷熱議。中時新聞網 ・ 1 天前
日本政府直球對決！外務省罕見公開「1真實資料」 狠打臉中共
中日關係在「台灣有事」議題上持續緊繃之際，中國外交部領事司於14日晚間突發布一則措辭罕見的通告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」，公告中的原因竟是「中國公民在日本安全環境持續惡化」近日更傳出有近50萬張中國赴日機票遭取消。對此，日本外務省21日直接公布日本警察廳的統計數據，打臉中國政府。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前