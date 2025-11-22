亞灣馬光中醫精緻醫療服務打造社區健康據點

▲亞灣馬光侘寂美學空間展現中醫新樣貌。（圖／馬光中醫提供）

[NOWnews今日新聞] 馬光醫療網自創立以來，持續拓展全台據點，今（22）日迎來旗下第 25 家分院「亞灣馬光中醫診所」。新院位於高雄苓雅區、鄰近捷運三多商圈站旁，不僅延續專業的中醫服務傳統，更以「日式侘寂美學」設計營造沉靜氛圍。

▲亞灣院長馬光鍾宜芳親切專業的問診，獲得民眾一致好評推薦。（圖／馬光中醫提供）

不同於傳統診所多設立於住宅社區，此次亞灣馬光直接落腳新灣區核心，象徵醫療機構正與城市經濟命脈共生，補足「產業、生活、健康」三位一體的發展格局。這不僅呼應都市更新，也讓中醫在新興城市脈絡下擁有更具現代性的角色。

▲ 亞灣馬光開幕限定活動，邀請民眾一同手作艾草棒。透過軟硬體資源與活動參與，打造苓雅區居民與上班族的重要健康據點。（圖／馬光中醫提供）

亞灣馬光的空間設計融入「日式侘寂美學」，在木質質感、柔和光影與簡約線條中，呈現出回歸自然的寧靜氛圍。光醫療網黃福祥執行長表示，「診所的定位也不再只是治療場域，而是生活品質的實際體現，我希望讓患者體驗馬光獨有的精緻醫療服務，徹底顛覆民眾對於傳統中醫的想像，也讓『健康』成為地王新價值的一部分。」

▲ 亞灣馬光中醫全新開幕，亞洲新灣區核心再添醫療量能。（圖／馬光中醫提供）

亞灣馬光中醫診所透過軟硬體資源與活動參與，打造苓雅區居民與上班族的重要健康據點。無論是日常調理、疾病看診或是參與社區健康推廣，診所皆以高效率、專業與關懷的服務，實踐「社區健康樞紐」的定位。馬光中醫不僅擁有專業中醫服務，更有領先業界的「全預約制模式」與「CRM顧客關係管理部門」，患者只需於預約前10分鐘報到，即可省去冗長的候診時間，改變一般人對中醫看診等待過久的印象；加上每間院所皆配有專屬CRM顧客關係服務專員，會主動關心患者需求及引導動線，提供如同親友般的貼心照護，讓患者獲得更多心理支持與安心感。

