亞灣馬光中醫開幕進駐三多商圈核心 侘寂美學打造城市健康新地標

馬光醫療網22日宣布在高雄苓雅區「亞灣馬光中醫診所」正式開幕，選址緊鄰捷運三多商圈站，成為集團第25家分院。新院落成不僅擴大南台灣服務量能，也象徵中醫診所進駐亞洲新灣區核心，為快速成長的城市新聚落補上重要的健康照護機能。

↑圖說：亞灣馬光中醫全新開幕，亞洲新灣區核心再添醫療量能。（圖片來源：馬光中醫提供）

亞洲新灣區在「亞灣2.0智慧科技創新園區」政策推動下，吸引科技與創新企業進駐，加速形成高雄新的產業中樞。隨著人口回流與產業擴張，區域醫療需求同步提升。馬光醫療網選擇在此時於港灣新都心設立新院，被視為對城市發展脈動的回應，也讓中醫在都會生活中扮演更具現代性的角色。

廣告 廣告

三多商圈連續21年蟬聯地王區段，是高雄零售與商辦量體最密集的商圈。近年來，購物與娛樂功能已無法完全滿足市民需求，如何讓地王地段兼具醫療、生活與健康價值，成為都市更新思考的新方向。亞灣馬光的進駐，正補足醫療服務在商圈核心的缺口，使商圈從消費中心延伸為兼具便利與宜居的生活據點。

↑圖說：亞灣馬光侘寂美學空間展現中醫新樣貌，三多商圈地王價值再進化。（圖片來源：馬光中醫提供）

診所空間採「日式侘寂美學」打造，以木質調、柔和光影與簡約線條營造沉靜氛圍，在繁忙商業區中形成強烈對比，提供民眾可短暫放下節奏、專注調理的場域。馬光醫療網執行長黃福祥表示，中醫診所不只是治療空間，更是生活品質的實際延伸，「希望讓民眾在城市核心也能感受到精緻且安心的醫療服務，讓健康成為三多商圈地王的新價值。」

亞灣馬光中醫診所以專業醫療、完善設備與社區參與成為居民與上班族的新健康樞紐。診所導入業界領先的「全預約制模式」，患者僅需於預約前10分鐘報到即可看診，大幅縮短等待時間；此外每家院所皆配置 CRM 顧客關係服務專員主動協助動線與需求，提供更細緻的陪伴與照護體驗。

↑圖說：馬光首創全預約制模式，患者只需於預約前10分鐘報到，即可省去冗長的候診時間。（圖片來源：馬光中醫提供）

隨著新院啟用，馬光醫療網在高雄核心區域的布局更臻完整，也為亞洲新灣區的健康生活圈注入新能量，展現中醫在現代都會中的多元可能性。

更多品觀點報導

台灣首創兒少彩繪輕軌列車啟動 推動高雄成為兒少友善城市

高雄市社會局響應國際終止婦女受暴日 800人參與反暴力宣導

