亞特盃運動會 北市交大宣導交通安全

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市政府警察局交通警察大隊於114年11月23日（星期日）前往國立臺灣師範大學附屬高級中學，參與社團法人臺北市身心障礙服務推展協會主辦「第34屆亞特盃心智障礙運動會」活動，以親切互動傳遞交通安全觀念，透過寓教於樂方式，讓民眾在輕鬆氛圍中學習正確用路觀念，培養良好交通安全習慣。

此次運動會項目涵蓋田徑、徑賽、籃球等多元比賽，參賽者來自全國各地，各個卯足全力，充分展現團隊力量。交通警察大隊於活動現場安排趣味闖關遊戲及交通安全問答，完成任務即可獲得精美小禮。員警以簡單明瞭方式介紹常見用路風險及安全守則，協助心智障礙者及陪同家屬認識道路安全要領，提升過馬路與乘車時警覺與自我防護能力，期盼全民共同營造友善交通環境，讓安全成為日常習慣。

交通警察大隊將持續藉由多元管道加強宣導，並配合市府推動「我看得見您 您看得見我(See&BeSeen)」社會運動，期盼透過向下扎根將安全教育帶入生活，以防制交通事故發生。想瞭解更多交通知識與宣導資訊，可至「北市好行 交大隨行」官方粉絲專頁查詢。