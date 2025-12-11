亞瑟士如何擊敗Adidas和Nike，稱霸跑者市場？

日本運動鞋大廠亞瑟士（ASICS）在核心跑鞋市場擊敗對手Nike和Adidas，獲利表現也更加出色。亞瑟士怎麼辦到的？

亞瑟士致力於為專業跑者開發應用程式（app）、擴大賽事平台，成效相當顯著。這家神戶公司快速成長的原因，是在主要市場日本、美國和歐洲戰略性聚焦於高端款式並拓展運動鞋款陣容。

亞瑟士現在的目標是維持營收成長，同時保持讓Nike、Adidas、Puma及其他對手相形見絀的出色獲利能力。

亞瑟士在今年1月到9月，於日本、美國、歐洲三地售價90美元以上的跑鞋市場中，以17.4%市占率稱霸。這類鞋款屬於高性能跑鞋，不屬於日常穿著。亞瑟士過去在2023年排名第三、2024年排第二。

根據亞瑟士，日本、美國、歐洲跑鞋市場去年規模超過1.8兆日圓（115億美元），連續2年成長7%。新冠肺炎疫情過後，全球跑步人口大增20%來到15.4億人，因為現在人們的健康意識提高了。

亞瑟士曾經陷入低潮，包括2012倫敦奧運、2016里約熱內盧奧運、2021東京奧運，穿著亞瑟士跑鞋的頂尖運動員表現都不好。

為了重回賽道，亞瑟士回到創辦人鬼塚喜八郎的精神，「從追求巔峰開始」。2020年，亞瑟士組成一支特殊的產品開發團隊，直接聽命於社長，把運動員的回饋意見納入產品開發中。

鬼塚虎等其他運動鞋類別表現也相當優異。亞瑟士的營業利益率狠甩對手。Nike的營業利益率在2025年5月結束的財政年度大約是8%左右，Adidas在2024年5.6%，Puma在2024年大約7%。

高獲利率也使得亞瑟士股價狂飆，過去5年飆升8倍，今年8月市值衝上3兆日圓。

不過亞瑟士的整體營收還是處於落後。Nike最新財年營收463億美元，是亞瑟士預估營收的9倍，Adidas則為236億美元。

為了做出差異化，亞瑟士聚焦一個數位平台，包括One ASICS會員計畫，這個生態系支持專業跑者，提供指導、訓練、活動登記、參與、賽後恢復等服務。打造這個平台的目的是了解每位跑者的需求，建議他們需要的產品。

從2019年起，為打造數位社群，亞瑟士買下全球多家賽事登記與運動賽事活動公司，包括美國、澳洲、日本、歐洲和泰國。

現在One ASICS擁有足足2200萬名會員。

亞瑟士營運長富永滿之提到，未來將把這套生態系延伸至國際觀光，例如邀請美國跑者來日本參加馬拉松，並用會員獎勵補貼旅費，「透過這個全球獨一無二的網絡，我們能提供 ASICS獨有的跑步體驗。」（資料來源：日經亞洲、アシックス）

編譯：樂羽嘉 圖片來源：Shutterstock

