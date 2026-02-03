亞瑟變小智！《碧血狂殺2》寶可夢模組，西部荒野捕捉野生動物

國外知名的模組創作者兼 YouTuber Blurbs，最近在網路上展示了一個讓許多人敲碗想要安裝的《碧血狂殺2》模組，成功把這款寫實的西部遊戲，直接轉變為類似《寶可夢》的生物收集回合制 RPG。

類寶可夢模組，但收服的是普通動物。（圖源：Red Dead Redemption 2）

根據 Blurbs 介紹這模組，主角直接搖身一變成為「寶可夢訓練家」。最特別的是，作者並沒有直接移植任天堂的寶可夢模型，而是利用遊戲原本豐富的生態系統，讓玩家可以對路邊的野生動物投擲捕捉用的球體，當然法律上和精靈球沒有任何關係。

而這款模組的完整度非常高，重現了《寶可夢》系列中經典的收服與命名機制，還導入了回合制戰鬥系統。玩家在遊戲初期還會面臨一模一樣的「御三家」的艱難抉擇，只是選項變成了蛇、魚或是鳥。當玩家組建好自己的動物軍團後，還可以找 NPC 開始動物戰鬥，過場的切換特效和 UI 也如同早期《寶可夢》一項，擁有 4 個選項，甚至原本遊戲中的主要 NPC，還都會化身為等待玩家挑戰的道館館主。

目前這款模組雖然看上去可玩性非常高，但還沒有正式對外釋出。Blurbs 表示他在開發過程中經歷了不少挑戰，像是動物生成在天空、出現詭異的動畫等問題。他承諾在花時間整理並最佳化程式碼後，就會將該模組釋出給所有玩家下載體驗，讓大家也能在西部荒野中體驗這場「寶可夢」冒險。