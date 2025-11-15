亞當斯交接前夕推多項政策 恐牽制曼達尼施政

市長選舉雖已結束，市長亞當斯(Eric Adams)卻並未停止與繼任市長曼達尼(Zohran Mamdani)的角力，他在過去兩周內採取多項舉措，牽涉曼達尼先前提出的承諾，包括凍租、維持市警警力、以及興建可負擔住宅等，或將阻礙曼達尼上任後的議程。政治分析師指出，這種舉動並不少見。

上月底，亞當斯考慮任命反對凍租的人選進入租金指導委員會(Rent Guidelines Board)，而目前尚無市長解雇委員會成員的先例。幾天後，亞當斯又宣布將撥款增聘5000名警員，將市警隊伍提升至4萬名，創下近20年來最高水平。曼達尼則表示將維持警員現有3萬5000人的編制。實際上，市警編制已低於預算目標，增編的部分在短期內可能難以落實，這筆新增經費更像是象徵性操作。

政治觀察者指出，亞當斯的行為並非首例，政治策略師柯菲(Chris Coffey)表示，「歷任市長在任期最後階段做出決策的情況並不少見」。前市長丁勤時(David Dinkins)曾無視繼任者朱利安尼(Rudy Giuliani)的批評，推動在皇后區興建亞瑟阿許球場(Arthur Ashe Stadium)以保留美網。朱利安尼在第二任期最後一個月，為大都會與洋基兩隊簽署新球場協議，彭博(Michael Bloomberg)上任後不久便取消了相關計畫。

就在本周，亞當斯又有了新的政策動作，市府將伊麗莎白街花園(Elizabeth Street Garden)畫為公園用地，或使曼達尼在此修建住房的計畫難以推進。13日，曼達尼指責亞當斯「利用最後時期，鞏固自己前後不一的政治遺產」，亞當斯則回應，「這不是混亂的遺產，而是履行我的承諾，我在12月31日前仍是市長。」

但據分析師指出，就伊麗莎白街花園而言，亞當斯的動作甚至可能幫了曼達尼一把。該地興建案多年來爭議頗深，住房維權人士與保護花園的名人衝突不停。柯菲評價這一花園「可謂政治上的燙手山芋，即便是曼達尼也應該不想被這個問題纏身。」

