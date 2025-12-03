亞當斯、曼達尼首次會晤 商討紐約市政交接
市長亞當斯(Eric Adams)2日下午在瑰西園(Gracie Mansion)會見候任市長曼達尼(Zohran Mamdani)，討論交接工作。這是兩人在市府換屆前的首次正式會談。曼達尼在會後表示，與亞當斯及其團隊的對話「進行得很順利。」
亞當斯稍早透露，當天中午將與候任市長會晤，移交交接文件，確保職權平穩轉移。他並表示會向接任者說明過去幾年行之有效的政策，讓其得以延續。
亞當斯指出，他希望下任政府能延續他任內帶來的成果，包括降低犯罪、創造全市歷史最多的住房與就業紀錄、提升小企業數量，以及使市民在閱讀與數學方面的表現領先全州。他說：「我認為最好的肯定就是延續，我相信他們會延續許多我們已經完成的事情。」
亞當斯與曼達尼、市長當選人辦公室主任畢斯嘉德丘奇(Elle Bisgaard Church)及第一副市長佛雷翰(Dean Fuleihan)會談約一小時。曼達尼在會後表示，對話「很順利」，雙方主要討論如何讓權力交接「盡可能順暢」，並持續為市民服務。
曼達尼指出，他將延續亞當斯部分重要政策，包括垃圾桶集中化(containerization)與大規模土地重畫。他也認為本屆政府有值得肯定之處，例如「同意之城」(City of Yes)及垃圾處理改革等。
曼達尼說，他可以「公正且誠實」評價本屆政府：「我已清楚表達過批評，但同時也認為政府做過一些好事，例如同意之城與垃圾集中收集。我也感謝蒂池(Jessica Tish)局長在降低犯罪方面的努力，這是我決定讓她留任的關鍵。」同日，市警局公布今年槍擊案數據，顯示全市槍擊事件大幅下降。
副市長李維(Fabien Levy)向媒體表示，亞當斯也向接任者提醒了未來可能面臨的挑戰。曼達尼則說，他尚未決定是否入住瑰西園，並感謝亞當斯團隊協助交接，期待持續合作。曼達尼目前正持續募款，以支付公共資金補助無法覆蓋的交接費用。
