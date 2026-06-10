亞當．史考特入住《陰魂旅社》 拍攝現場嚇到哀號

記者王丹荷／綜合報導

《凶器》與《宿劫》製作團隊打造的恐怖新片《陰魂旅社》（Hokum），由《鬼把戲》愛爾蘭恐怖名導達米安．麥卡錫編導，找來《人生切割術》男星亞當．史考特主演，他透露在閱讀劇本時就已被片中各種恐怖歷程給嚇到坐立難安，在拍攝現場時常嚇到哀號：「到底為什麼要這樣對我！」不過導演看到他自然又真實的驚嚇反應時，反而更是興奮又滿意。

《陰魂旅社》以層層壓迫的封閉空間，搭配詭異不詳的驚駭視覺，打造沉浸式心理恐懼。片中死不瞑目的神祕女子、電梯中突然出現的詭異倒影、瘋狂的凸眼驚悚人物，種種恐怖經歷都讓男主角亞當．史考特光是在閱讀劇本時就早已嚇翻，甚至在知道故事的狀況下進行拍攝，在現場仍是驚嚇連連，他表示：「真的非常刺激，在看畫面當下，也常會被自己嚇得半死！」

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《陰魂旅社》的重點場面發生在流傳禁忌傳說、所有人都不得靠近的蜜月套房當中。該場景是劇組特地打造的封閉空間，亞當．史考特整整3週獨自在這裡拍攝、無人對戲；不安的昏暗光線，配上各種毛骨悚然的恐怖裝置，讓他一進去就超毛，「這是我待過最詭異的房間之一。」並分享：「它真實到你幾乎可以聞到它的味道，是一種很死寂的感覺，讓我生理上覺得自己不應該待在那裡。」

《陰魂旅社》亞當．史考特在閱讀劇本時就被片中各種恐怖歷程給嚇到坐立難安。（采昌國際多媒體提供）