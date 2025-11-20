亞盟廚藝烘焙創作 南台餐旅勇奪3金1銀

南台餐旅系學生團隊在二０二五亞盟廚藝烘焙創作競賽中，勇奪三金、一銀。 （南台提供）

記者汪惠松／永康報導

南台科大餐旅管理系助理教授林政陞指導學生郭佳琳、李依蓉、鍾涵羽、紀甯紫團隊，參加二０二五 UAPP WPC RUW亞盟第十屆廚藝烘焙創作競賽，烘焙藝術項目中技冠群雄，囊括三金、一銀，展現南台餐旅紮實的教學成效與金牌烘焙選手養成的卓越實力。

南台獲獎作品成功突破傳統廚藝框架，將時尚設計理念融入料理呈現。其中學生郭佳琳金牌「巧克力BonBon展示組」作品，將色彩與情緒結合創作出四款造型與色澤各異的 BonBon，化為一首專屬於巧克力的幻彩組曲，展現頂尖美學。

鍾涵羽的「烘焙常溫蛋糕」金牌作品，則融合花草的自然芬芳，打造出能溫柔撫慰人心的甜點，以色彩、形態與香氣呈現視覺與味覺的雙重饗宴。而李依蓉的金牌「伴手禮盒展示組」作品，則以日系細膩美學製作堅果塔與改良瑪德蓮，融入森林系木盒，營造靜謐質感。

此外，紀甯紫的「藝術糖霜餅乾展示組」銀牌作品，更大膽以世界名畫為主題，將畫布主角巧妙替換成可愛的鴨子，讓經典名畫增添了溫度與趣味，充分展現高超的繪畫技巧和藝術創作力。

此次獲獎的關鍵在於指導老師林政陞創新的教學哲學，憑藉廿年豐富的西點主廚經驗，在日常教學中不僅傳授專業技能，更著重於學生的自律管理與抗壓能力。

南台校長黃能富表示，此次亞盟廚藝挑戰賽不僅是一場餐飲界盛事，更是一場讓學生驗證日常技能訓練的實戰演練。透過與頂尖好手的切磋，學生除展現紮實烘焙技術，發揮創意巧思將甜點藝術美學發揮得淋漓盡致，更深刻展現「務實致用、學用合一」技職教育的真諦。