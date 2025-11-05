亞美尼亞採購印度蘇-30 應對亞塞拜然梟龍! 高加索衝突恐成「代理人戰爭」

印度空軍的蘇-30戰機。 圖：翻攝自 X《घातक》

[Newtalk新聞] 近期，亞美尼亞正與印度協商一項關於蘇-30的採購協議，據《印度國防新聞》報導稱，此採購案值約在 25 至 30 億美元，預計第一階段將交付 8 至 12 架戰機，以及相關培訓、支援與武器整合。值得注意的是，亞美尼亞的老冤家亞塞拜然才於今年 5 月採購了約 40 架中巴合製的 FC-1「梟龍」戰機（JF-17雷電），其中的競賽意味濃厚。

正在改造的梟龍戰機。圖：翻攝自 X《 Armed Forces Update 》

該報導表示，印度提供的蘇-30 將搭載自主研發升級，包括「烏塔姆」（Uttam）主動相位陣列雷達、「阿斯特拉」（Astra）MK-1 和 MK-2 超視距飛彈，以及印度國防研究與發展組織（DRDO）的電子戰系統。這些升級被期待能夠在感知作戰、續航能力等方面勝過梟龍裝備的 KLJ-7A 雷達和 PL-15 飛彈系統。

《觀局有语》在騰訊網上評論道，這場軍購對壘不再只是「機型之爭」，而是代理關係與戰略信任的明牌，誰的戰鬥機站在了誰的背後，才是真正的問題核心。亞塞拜然所採購的梟龍，雖是巴基斯坦的代理版本，但亦可稱是中國產品，其實相當於中國介入了高加索的地緣軍事衝突。

高加索三國（亞塞拜然、亞美尼亞、喬治亞）是在蘇聯崩解之際獨立的，普丁一直視之為俄羅斯勢力範圍 圖：取自維基百科 by Jeroenscommons CC BY 2.5

另一方面，印度或許也欲趁俄烏戰爭期間，俄羅斯焦頭爛額的空檔，往高加索橫插一腳。《觀局有语》提到，2023 年以來，印度與亞美尼亞簽署了一系列安全合作備忘錄，從地空導彈系統到戰術裝備出口，合作範圍顯著擴大，蘇-30 更是一則「亞美尼亞有了新靠山」的訊號。

故未來亞美尼亞與亞塞拜然的衝突，或可能演變成一場中印空軍的「代理人戰爭」，其比的不只是武裝、極速與推重比，更是雙方出口策略、後勤系統與穩定性的較量。目前俄國深陷東歐泥淖暫時抽不出身，而西方亦沒有或無法真正意義上介入高加索，這片真空，就目前中、巴、印的情況來看，衝突的風險可能比想像中更高。

