亞美尼亞親俄反對黨質疑大選不公 要求重新驗票
亞美尼亞親俄反對黨質疑大選不公 要求重新驗票
亞美尼亞上週日舉行議會選舉，現任親西方總理 Nikol Pashinyan 成功勝選。然而，該國最大親俄反對黨「強大亞美尼亞」週五指控選舉存在諸多違規，正式向中央選舉委員會提出申訴，要求重新驗票。
在剛結束的亞美尼亞議會大選中，現任總理 Nikol Pashinyan 領導的執政黨「公民合約」（Civil Contract）以 49.8% 的得票率大幅領先，擊敗僅獲得 23.3% 選票的最大反對黨「強大亞美尼亞」（Strong Armenia）。不過，親俄的反對黨陣營對此結果表示強烈不滿，包括「繁榮亞美尼亞」（Prosperous Armenia）與「亞美尼亞聯盟」（Armenia Alliance）在內的多個黨派，皆計畫對選舉結果提出上訴。
「強大亞美尼亞」代表 Aram Vardevanyan 表示，鑑於已掌握的具體事證與潛在違規規模，中央選舉委員會有義務下令重新驗票。該黨領袖為俄裔亞美尼亞億萬富豪 Samvel Karapetyan，他於一年前遭到軟禁，並堅稱指控背後帶有政治動機。
這場選舉也牽動了高加索地區的地緣政治敏感神經。自 2018 年透過街頭革命上台以來，總理 Nikol Pashinyan 致力於帶領亞美尼亞脫離傳統盟友俄羅斯的控制。此舉引發莫斯科當局強烈不滿，克里姆林宮（Kremlin）指責西方勢力干預選舉，分析人士也指出俄國在選前發動網路假訊息與駭客攻擊，試圖影響選情。
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