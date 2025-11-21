亞翔在手能見度高 法人預估明年再多賺一個股本

文 ‧ 杜立羽

▲圖片來源：亞翔公司官網

無塵室與機電整合大廠亞翔(6138)，受惠於海外大型統包專案進入認列高峰，帶動獲利能力大幅爆發。主要動能來自新加坡VSMC建廠進度優於預期，加上台積電在高雄2nm廠地下管線工程以及新加坡美光HBM土建廠務等專案陸續挹注。公司指出目前已握有台積電、美光等國際半導體大廠訂單，在手訂單達2,084億元，創歷史新高，營運動能強勁，市場推估今年可望賺超過兩個股本，明年可望挑戰賺超過三個股本。

累計前三季營收516.23億元，雖然較去年同期小幅減少5.05%，但在毛利率提升及業外收益挹注下，EPS達17.33元、年增32.8%，展現強勁獲利體質。亞翔今年上半年新簽約訂單已超越2023全年，提前改寫歷史新高，其中99%來自半導體產業。至於中國大陸市場，由於政經局勢不確定性高，亞翔對蘇州亞翔展望維持保守看待，成都翔生及越南市場則持平看待。

▲圖片來源：CMoney 6139 亞翔 K線圖

操作觀察-短線上出現跳空缺口，今日相對於大盤抗跌守穩在均線缺口之上，觀察震盪整理後突破向下急殺的黑K高點474元將有望在持續創高，守穩500元大關。

