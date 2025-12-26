亞翔11月底在手訂單1753億元 工程管理人才是瓶頸
（中央社記者張建中新竹26日電）工業機電系統整合工程廠亞翔統計，今年前11月累計新簽約金額達新台幣1120.01億元，至11月底在手訂單金額1753.61億元。亞翔總經理蔣曉麟說，目前面臨的瓶頸是工程管理人才不足。
亞翔今天召開法人說明會，蔣曉麟指出，前11月累計新簽約金額達1120.01億元，其中，以東協市場為大宗，所占比重達84%。產業分布以半導體為主，比重達97%。
蔣曉麟說，至11月底在手訂單金額1753.61億元，東協市場比重約50%，台灣市場占48%。以半導體產業為大宗，占56%。
展望明年，蔣曉麟表示，受惠人工智慧（AI）驅動半導體客戶需求，台灣亞翔展望樂觀，此外，新加坡是亞翔業務重點。因新加坡是國際化市場，容易吸收國際人才，亞翔除繼續經營新加坡市場，並將以新加坡為基地，前進其他市場。
蔣曉麟說，目前營運瓶頸在於工程管理人才不足，若有更多的工程管理人才，亞翔可以搶下更多的訂單。亞翔為此開辦東南亞專班，希望吸引東南亞學生來台念書並留在台灣就業。（編輯：楊蘭軒）1141226
