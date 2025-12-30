亞股今多收黑 日經指數首度以50,000點以上封關

日本股市在今年最後一個交易日以下跌封關。收盤時，日經指數收跌 187.44 點或 0.37%，報 50,339.48 點；東證指數則跌 17.55 點或 0.51%，報 3,408.97 點。 圖：達志影像／美聯社

[Newtalk新聞] 受美股周一（29 日）表現欠佳影響投資人進場意願，亞洲股市今（30）日普遍下挫。日本股市在今年最後一個交易日以下跌封關。收盤時，日經指數收跌 187.44 點或 0.37%，報 50,339.48 點；東證指數則跌 17.55 點或 0.51%，報 3,408.97 點。

今年來，東證指數年線累計上揚 22.41%，日經指數年線則上漲了 26.18%，連續第三年上揚，且在 2025 年最後一個交易日成功站上 50,000 點大關，2026 年開市之首個交易日為 1 月 5 日。

廣告 廣告

其他主要股市方面；

南韓 KOSPI 指數收盤報 4,214.17 點，雖較前一交易日下跌 6.39 點或 -0.15%。不過受惠於科技及 AI 題材，目前指數全年漲幅高達 75.6%，今年來表現傲視全球。

上證指數漲 1.44 點或 0.04%，至 3,965.11 點，指數今年來上漲 18.3%；深圳成指收於平盤，至 13,604.07 點，今年來大漲 30.62%；香港恆生指數漲 182.27 點或 0.71%，至 25,817.5 點，今年來大漲 28.7%。

新加坡海峽指數則漲 20.58 點或 0.44%，至 4,654.22 點，今年來已上漲 22.88%。

台股加權指數則下跌 103.76 點或 -0.36%，收在 28,707.13 點，今年來已漲 24.62%，亦表現不俗；櫃買指數則小漲 1.72 點或 0.63%，收在 274.54 點，今年來小漲 7.3%。

※Newtalk提醒您：

#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

軍演新聞一度從微博熱搜「消失」! 撞期習近平談話 引發軍方內鬥猜疑

速度快2倍 航程近3倍! 嶄新傾轉旋翼機取代黑鷹 美新突擊運輸機MV-75亮相